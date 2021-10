Dette semesteret har flere studenter fått avslag på søknader om å bli med i et studentidrettslag.

– Det er mange om benet. Vi har ikke nok kapasitet, sier lederen for Bergen studentidrettslag (BSI), Simen Arnesen.

Flere studentidrettslag har økt kapasiteten fordi de opplever rekordstor pågang. NHHI økte med 400 medlemmer i år og 200 i fjor.

POPULÆRT. Økonomi og mangel på nok halltid hindrer oppretting av nye lag innen flere populære idretter hos NHHI, ifølge Amalie Husby (t.v.). Her sitter hun sammen med rekrutteringsansvarlig i NHHS Liv Kari Bakka Solås.

– Vi vokser enormt raskt, sier lederen for Norges Handelshøyskoles idrettsforening (NHHI), Amalie Husby.

Dilemma

Det er et vanskelig dilemma for studentidrettslagene. De ønsker å ta inn alle som søker, men er samtidig opptatt av å ha et sportslig sterke lag.

– Vi er fornøyde med at mange søker, men vi må sette en grense for hvor mange som får være med. Kvaliteten på lagene blir dårligere hvis vi tar inn flere enn det vi har kapasitet til, sier Arnesen.

Lederen for Bergen Teknikersamfund Studentidrettslag (BTS Idrett), Andrea-Paula Calugaru, er enig.

– Kvaliteten på lagene kan bli dårligere av for mange spillere. Likevel har BTS Idrett økt antallet medlemmer på flere lag som i utgangspunktet var fulle, sier Calugaru.

FÅ KOM INN. Ifølge Andrea-Paula Calugaru fikk kun 19 av 120 søkere til Squash-laget plass.

Hun anslår at 70 prosent av søkerne til BTS Idrett sine mest populære lag fikk avslag.

– Til Squash-laget var det 120 søkere. Bare 19 kom inn, sier hun.

Fulle haller

Selv om studentorganisasjonene hadde opprettet flere lag og plasser, ville det ikke vært nok plass i hallene. Populære idretter som håndball og fotball krever hall og de er fulle.

– Det er for få kommunale haller som kan leies nå. Å leie private haller er for dyrt. Det ville gått ut over budsjettet og dermed tilbudet medlemmene får av oss, sier Calugaru.

Husby sier at økonomi og mangel på halltid også hindrer NHHI i oppretting av nye lag og plasser i populære idretter som bruker hall.

Ønsker flere lag

Lederen av NHHI Håndball fikk også rekordmange søkere i høst.

– De ble vurdert utifra sportslige kriterier og engasjement. Helst skulle jeg tatt inn alle. Å gi avslag er kjipt, sier Adna Alibasic.

IKKE GI OPP. Adna Alibasic råder studenter som fikk avslag fra studentidretten om å søke til neste år.

Hun mener flere håndballag for studenter i Bergen burde blitt opprettet.

– Ikke gi opp, råder hun studenter som har fått avslag.

Arnesen i BSI anbefaler studentene å sette opp en topp tre liste over idrettslagene de vil bli en del av.

– Hvis de ikke kommer inn på førstevalget, kan de søke til et annet idrettslag. Man kan alltids ha det like mye gøy i en annen gruppe enn det man hadde som førsteprioritet.

Studvest retter: I den tidligere versjonen stod det at hallkapasiteten blir enda mindre fremover ettersom hallen i Studentsenteret skal holdes stengt frem til neste sommer på grunn av vannlekkasje og behov for rehabilitering. Studvest har fått opplyst at nye haller har blitt leid istedenfor, og den totale hallkapasiteten vil derfor ikke påvirkes av rehabiliteringen. Rettelsen ble gjort 13. oktober klokken 10:41.

