På tampen av fjoråret fikk verdens største søkemotor enda en konkurrent: ChatGPT. Den kunstig intelligente chatroboten har tatt verden med storm. Også Studvest skrev om fenomenet.

ChatGPTs inntreden skal ifølge New York Times ha fått alarmbjellene til å ringe hos ledelsen i Google.

Flere universiteter, deriblant Universitetet i Agder, har allerede avdekket robotsvar på eksamen. Andre har pekt på at verktøyet kan benyttes for å løse eksamensoppgaver på høyskolenivå. Hjelp til alt fra å analysere dikt til å skrive artikler, er kun et tastetrykk unna.

Konsekvensen? Høyere puls hos skoler og universiteter.

Istedenfor å google, for å deretter navigere deg frem til en noenlunde seriøs artikkel blant de tjuetre millioner treffene som dukker opp, kan du nå få svar på alt fra A til Å på samme sted.

Likevel ser det ut til at jo mer kompliserte spørsmålene er, desto dårligere blir svarene. Prodekan for utdanning ved School of Health Sciences, Hilde Skjerve, legger dessuten til at selv om svaret ser perfekt ut, kan en sensor oppdage elementer som ikke stemmer.

Chatboten kan imidlertid brukes til mer enn eksamenshjelp. Trenger du råd til å håndtere kjærlighetssorgen, forslag til ting å gjøre på en regnværsdag eller undrer du over meningen med livet? Også på disse feltene kan chatroboten komme med noen kloke ord.

Nytt år, ny informasjonsinnhenting. I 2023 vil kunstig intelligens trolig spille enda større rolle i hverdagen vår.

I tillegg til chatroboten, har Google enda en konkurrent: TikTok. Særlig blant den yngre generasjonen er denne plattformen førstevalget.

For noen er dette kinesiske sosiale nettverket en gammel kjenning. Men er du en av dem som fremdeles tror at det kun florerer av fjorten år gamle jenter i magetopp som danser til Doja Cat på plattformen, må du tro om igjen.

Dersom du er en 60 år gammel dame med interesse for matlaging, vil raskt dansevideoene byttes ut med deilige oppskriftsvideoer. Ved hjelp av algoritmer og kunstig intelligens fylles feeden din snart med skreddersydd innhold.

Innenfor TikTok-universet virker strømmen av videoer uendelig, og stadig flere bruker plattformen som sin primære kilde til informasjon.

Visepresidenten i Google, Prabhakar Raghavan, viser til interne undersøkelser som peker på at nesten halvparten i aldersgruppen 18 til 24 bruker TikTok eller Instagram i stedet for Google Søk som informasjonskilde.

Det er trolig dette som fenger oss i Generasjon Z: rask, kort, tilgjengelig og effektiv informasjon. Tålmodigheten og konsentrasjonen er det bare å si farvel til.

Kanskje er Googles tid snart forbi? Enten om du tyr til TikTok eller ChatGPT kan du spare både tastetrykk og tid.

For å demonstrere et av ChatGPTs bruksområder velger jeg å la den skrive avslutningen. På forespørsel om å skrive en nekrolog for Google, der ChatGPT er grunnen til Googles død, får jeg dette som svar:

Google, den kjente søkemotoren og teknologigiganten, døde tragisk i dag. Årsaken til dødsfallet ble bekreftet som konkurranse fra den kunstige intelligensen ChatGPT. Med sitt avanserte språkbehandlingssystem og evnen til å forstå og svare på spørsmål på en mer naturlig måte enn tradisjonelle søkemotorer, ble ChatGPT en trussel for Google og førte til dens nedgang. Google vil bli savnet av mange, men ChatGPTs revolusjonerende teknologi vil fortsette å forme fremtiden for søk og informasjonsdeling. Rest in peace, Google.

