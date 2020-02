Det var en gjeng studenter som oppdaget at en oljeovn stod i brann på lesesalen. Leder for Infosenteret ved Det humanistiske fakultet (HF), Lise Kristiansen, forteller at det var dramatisk.

PÅ BANEN. Politiet var på stedet for å oversikt over lesesalen, og har avhørt studentene.

– Når en slik hendelse oppstår er førsteprioriteten å evakuere bygget, forteller hun til Studvest.

Da nødetatene kom til stedet var røyken allerede stampet ut av studentene. Politiet var også tilstede og avhørte de involverte, ifølge Kristiansen.

GOD KOK. Denne ovnen gikk varmt på HF-fakultetet.

– Studentene som oppdaget brannen kom ned til Infosenteret og opplyste om brannen. Da trykket vi umiddelbart på brannalarmen. Det var mange kollegaer her som tok på seg gule vester og geleidet folk ut. Jeg gikk bort på lesesalen hvor røykutviklingen oppsto, og da var studentene i gang med å slukke selv.

Kristiansen forteller at ingen personer eller gjenstander ble skadet i brannen. I følge Vest politidistrikt sin Twitter-konto er én person tilsett av helsepersonell.

LETTET. Leder for Infosenteret ved HF, Lise Kristiansen er glad for at alle kom seg ut, og at det ikke var noen personskader.

– Det var en del vann på gulvet, men det er noe vi kan leve med. Det viktigste er at ingen studenter kom til skade, sier Kristiansen.

#Bergen #Sydnesplassen kl 1153: Nødetatene vært på stedet i forbindelse med røykutvikling fra en oljeovn. Ikke vært brann, men varmgang. En person tilsett av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Politiet oppretter en undersøkelsessak. — Vest politidistrikt (@politivest) February 10, 2020

Lesesalen er nå stengt av, og skal vaskes ned på grunn av røyklukten som sitter i veggene. I tillegg var det duket for åpen dag på skolen, som førte til at elever på videregående skoler nok fikk seg en litt uvanlig dag.

Driftsleder i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB), Ottar Gjengedal, forteller at røykutviklingen har oppstått i en privat oljeovn som var medbrakt og plassert på lesesalen. Kontakten på ovnen var heller ikke original.

FORTVILET. Driftsleder Ottar Gjengedal (t.h) ber studentene om å la ovnen stå igjen hjemme.

– Dette må dere ikke gjøre. Ikke medbring private ovner til UiB sine bygg. Dette er en alvorlig hendelse, sier han til Studvest.

Kommentarer

kommentarer