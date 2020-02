Student Kristin Ravn Larsen stiller seg kritisk til åpningstidene hos helsestasjonen. Hun mener det gjør at det blir køer og lang ventetid.

Det er tett og klam luft. Klokken har akkurat slått halv fire. Idet heisdørene går til side, åpenbarer det seg en lang kø av unge mennesker på Helsestasjonen for Ungdom på Engen.

Helsestasjonen har åpent i to og en halv time, tre dager i uken. Student Kristin Ravn Larsen stiller seg kritisk til åpningstidene, fordi hun mener det gjør at det blir køer og lang ventetid.

– Helsestasjonen er kaotisk. Jeg klarer ikke å beskrive hvor frustrert jeg er over det dårlige systemet. Man kommer inn og ser den fulle gangen med kø helt bort til heisen. Det får deg til å tenke «her kommer jeg aldri inn», forteller hun frustrert.

BEKYMRET. Vernepleierstudenten frykter at mange ikke får den helsehjelpen de trenger på grunn av korte åpningstider.

Lillian Brekke er avdelingsleder for helsestasjonen. Hun medgir også at tilbudet ikke er optimalt.

– Tilbudet er ikke ideelt med tanke på ventetid. Det er synd at kapasiteten ikke strekker til. I det siste har det vært litt frafall på grunn av sykdom. Det har gjort at vi må stenge før vi pleier, forklarer Brekke.

Ventet flere timer

Mange bruker helsestasjonen for å sjekke seg for kjønnssykdommer, hvor det er gratis å utføre testene.

– Studentøkonomien gjør at folk ikke har råd til å gå til leger og psykologer. Man har ikke råd til å betale hver gang man har sex, mener Larsen.

Larsen har selv opplevd å måtte vente lenge i køen. Ikke bare én, men to bomturer måtte til før hun kom inn.

– Jeg begynte å miste troen på at det skulle gå. Den første gangen måtte jeg gå etter å ha sittet der i to timer. Den andre gangen skjedde akkurat det samme. Siste gangen var jeg der i to og en halv time før jeg så vidt fikk komme inn før det stengte, forteller studenten oppgitt.

Vil fjerne tabu

Brekke på helsestasjonen deler Larsens bekymringer.

– Jeg håper ikke folk snur på grunn av køen. Det er så viktig både med den seksuelle og psykiske helsen. Helsestasjonen skal være en åpen plass hvor man kan snakke om alt.

MANGEL PÅ RESSURSER. Lederen for HfU er enig i at kø er et problem. Samtidig opplyser hun at de hun snakker med, stort sett er fornøyde.

Larsen mener skam og tabu er et stort problem. Hun slår fast at åpenhet er løsningen:

– Studenter har sex liksom. Det burde være en åpen ting.

– Det skal ikke være flaut å komme på helsestasjonen for å sjekke seg. Jeg sjekker meg alltid hvis jeg har hatt en ny partner. Jeg har flere venninner som sier de er redde for å sjekke seg. Men alle er jo der for samme grunn. Det bør ikke være vanskelig å gå, mener Larsen.

VIL HA UTVIDET SEX-SAMTALE: Larsen synes flere burde føle seg komfortabel med å snakke om seksuell helse.

– Bør ha lenger åpningstid

Larsen studerer vernepleie, og jobber derfor med barn og unge med psykiske problemer. Hun legger vekt på hvor viktig det er å få hjelp med én gang man sliter. I følge Larsen rammer det dårlige tilbudet de som trenger det mest, hardest.

– Mange studenter er ensomme og sliter psykisk. Jeg kan sitte der i køen og tenke at det går fint, jeg kan vente. Men folkemengden som møter deg der inne, kan skremme vekk mange som sliter med angst. Det er lett å tenke at «mitt problem ikke er verdt det». Jeg tror køen gjør at mange ikke går der.

Hun tror også at folkemengden påvirker flere enn bare de som sliter.

– Man blir møtt med dømmende blikk i den lange korridoren. Det kan gjøre det ekstra vanskelig for folk å trykke på knappen for kølapp, mener Larsen.

FØRSTE MANN TIL MØLLA: Helsestasjonen for Ungdom bruker et kølappsystem. Folk må ofte vente i timesvis på sin tur, selv om de gjerne bare skal sjekke seg for kjønnssykdommer.

Larsen mener at helsestasjonen bør ha åpent lenger.

– For noen som sliter med depresjon eller angst kan det være vanskelige åpningstider. Noen kan oppleve at de ikke klarer å komme seg dit så sent på grunn av psykiske vansker, sier hun, og fortsetter:

– Det må være åpent lenger sånn at man kan komme uten å møte på så mye folk. Det skal ikke være sånn at de som har behov for å snakke med noen, ikke får muligheten til det, mener studenten.

Brekke legger vekt på at de har utvidet tilbudet til de under 24 år. Samtidig håper hun også på forbedringer.

– Ressursene begrenser oss. Vi skulle gjerne vært mer tilgjengelig, og på dagtid. Men det er en budsjettkamp. Vi har bedt om mer ressurser, men må bare jobbe videre fremover, sier avdelingslederen.

