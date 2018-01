Leserinnlegg: De fleste opplever at studielånet går ut av konto like fort som det kom inn. Hva kan du gjøre for en bedre studentøkonomi?

«Ny stipendutbetaling, nye muligheter!» Dagen for utbetaling av månedlig stipend fra lånekassen er én av de mest kjærkomne dagene i måneden for de fleste studenter. Den røde løperen rulles ut og champagnespruten står i taket. Eller gjør den det? Det er en kjent situasjon at pengene forsvinner ut av konto like fort som de kom inn. Kanskje ikke fordi stipendutbetalingen feires med rød løper og champagne, men fordi man ikke kommer unna betaling av faste utgifter som husleie, strøm, internett, treningsavgift og månedskort til kollektivtransport.

Likevel skulle man tro det var mulig å sitte igjen med en god slump penger til å nyte livet frem til neste utbetaling. Som student kommer man ikke utenom erkjennelsen av at privatøkonomien gjerne er begrenset. Og selv om faste utgifter sluker store deler av stipendet, skal det faktisk være mulig å klare seg bra frem til neste utbetaling.

Det største problemet for de fleste er småsummene som reduserer saldoen gradvis, ofte på grunn av typiske impulskjøp som mat i kantina, snacks på butikken eller spontanturer på byen. Når det er sagt: Hovedfokuset skal ikke være å spare mest mulig penger når man er student, man skal også kose seg innimellom. Et enkelt regnestykke viser hvor mye det er mulig å sløse i løpet av året dersom man ikke er bevisst og har oversikt over privatforbruket:

Eksemplet er satt på spissen, men samtidig er dette reelle poster mange studenter har på listen hver uke. Om ikke alle, så i hvert fall noen av dem.

Tips:

Vær prisbevisst – Følg med på tilbud, og sammenlign ulike merker. Her er det stort sparepotensiale.

Planlegg handleturer – Dette bidrar til å unngå impulskjøp samtidig som man ikke behøver å gå på butikken hver dag.

Deltidsjobb hvis det passer – Har du mulighet, ta en jobb ved siden av studiene.

Del på utgiftene hvis du har mulighet – Dette kan for eksempel være å spleise på fellesprodukter i kollektivet, dele kostnaden til streamingtjenester.

Lag matpakke, bruk middagsrester som matpakke neste dag.

Sett et maksbeløp du gir deg selv lov til å bruke på byen.

