Trene Sammen sitt singletforbud har flere ganger blitt diskutert de siste årene, blant annet i Studvest med kommentarer og debattinnlegg.

En av de som har stilt spørsmål om kleskoden, er Sammen-medlem og treningsentusiast Juni Holberg (23).

Holberg, som går sisteåret på bachelor på NHH, reagerer på at Sammen bruker kroppspress i argumentasjonen for deres kleskoder, spesielt når den kun gjelder i styrke- og kondisjonsområdene.

– Det at vi i 2022 har en policy hvor vi pålegger folk hvordan de skal kle seg er veldig merkelig.

Trene Sammen har trivselsregler som blant annet sier at deres medlemmer ikke kan trene i singlet eller magetopp i styrke- og kondisjonsområdene. På gruppetimer kan en trene i det en vil.

Såret av melding fra Sammen

De siste ukene har det på sosiale medier vært debatt om singletforbud blant flere fitnessprofiler. Holberg selv delte videre ett innlegg fra noen andre profiler, hvor hun tagget Trene Sammen på Instagram.

Selv om jeg viser litt muskler så betyr ikke det at jeg er selvopptatt og at alt handler om meg. Så man blir jo litt lei seg når man jobber sånn og får den slengt i trynet. Juni Holberg, student og Trene Sammen-medlem

Her stilte hun spørsmål om man ikke heller burde fremme gode holdninger, framfor å lage restriksjoner. Svaret hun fikk fra Trene Sammen på Instagram overrasket henne.

Her skrev de at «Dette er bare ett av veldig mange perspektiver man kan ta her Juni. Dette er holdninger man fremmer som ung, veltrent, og kanskje en smule selvopptatt? Hvilket perpektiv tror du denne unge damen vil ha om noen år, når hun skal sende sin datter eller sønn på femten år på trening for første gang? Vi er ikke ute etter å straffe noen, vi prøver å etterstrebe å lage en så nøytral arena som mulig.»

På spørsmål om hva Holberg følte når hun fikk et slikt svar, forteller hun at hun både ble sjokkert og forbanna, men også lei seg.

– Jeg ønsker å spre treningsglede slik at andre også kan oppleve den gleden jeg fikk da jeg begynte for under to år siden. Selv om jeg viser litt muskler så betyr ikke det at jeg er selvopptatt og at alt handler om meg. Så man blir jo litt lei seg når man jobber sånn og får den slengt i tryne. Det er ikke noe hyggelig.

Holberg forteller at hun har fått flere støttende meldinger på sosiale medier etter hun delte Sammen sitt svar.

Beklager formulering

Direktør i Sammen Trening, Bård Johansen, og Hege Gjerde, rådgiver i Sammen, beklager hvordan meldingen ble formulert.

– Vi har sagt unnskyld til Juni for denne meldingen. Den skulle aldri vært formulert på denne måten, og det er vi enig i, sier Gjerde

– Holberg oppfattet at dere kalte henne selvopptatt?

– I meldingen på Instagram la vi fram to forskjellige vinklinger, hvor det å være ung, veltrent og litt selvopptatt var en av disse. Det andre var perspektivet til en mor som skulle sende barnet sitt på treningssenter for første gang, forteller Gjerde.

Vi har sagt unnskyld til Juni for denne meldingen. Den skulle aldri vært formulert på denne måten, og det er vi enig i. Hege Gjerde, rådgiver i Sammen

Hun syns det derfor er beklagelig at Holberg oppfattet at beskrivelsene som ble presentert ble koblet til Holberg som person, og at dette ikke var meningen.

Ligger ikke an til endringer

Bård Johansen forteller at kleskodene er regler de har hatt i alle år, og at de har fungert godt. Han mener at det få som er misfornøyde.

– Det har vært typisk én i året som sagt de ikke liker restriksjonene, ikke noe mer enn det.

Om veien videre, sier Johansen at ledelsen og kommunikasjonsansvarlig i Sammen nylig har hatt ett møte om temaet, og planen er å eventuelt komme med nye retningslinjer innen de neste ukene. Men om det blir endringer er ikke sikkert.

– Nå skal vi vurdere de reglene vi har, og deretter se om det blir endringer. Dette gjelder både sosiale medier og trivselsreglene generelt, forteller Bård.

Likevel tyder det ikke på at singletforbudet utgår med det første.

– Det er nok ingen planer om å fjerne singletforbudet, uten å si for sikkert hva som skjer med de revurderte retningslinjene.

