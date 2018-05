Den siste tiden har studenter som bor i studentboligene på Gyldenpris kunnet se en sikkerhetsvakt i blokken.

– Det kan oppstå situasjoner fra tid til annen der det er behov for økt vakthold, uten at jeg kan kommentere dette tilfellet ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør Marita Monsen i Sammen på spørsmål om årsaken til at vakten er der.

Hun kan fortelle at flere studenter har henvendt seg til dem og vært nysgjerrige på hvorfor vaktholdet er økt.

– Jeg vet ikke akkurat hvor mange, men vi har fått flere henvendelser.

Hun forsikrer likevel studentene om at det ikke er grunn til bekymring.

