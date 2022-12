Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) øker prisene på flere områder.

Treningsmedlemskap for Trene Sammen blir ti kroner dyrere for studenter, i tillegg til at fastprisen på strøm vil i gjennomsnitt øke med 20 kroner. Månedsleien for Sammen-boliger øker med 2,6 prosent fra august.

– Vi anser dette som en økning studentene kan tåle, sier styreleder i Sammen, Amalie Lunde.

Månedsleie: 2,6 prosent økning

Snittprisen for å leie en hybel fra Sammen i Bergen med kjøkken og bad ligger i dag på rundt 4.800 kroner, ifølge Lunde.

Økningen på 2,6 prosent som nå er vedtatt, trer i kraft i august 2023. Da vil en tilsvarende hybel koste rundt 4.925 kroner i måneden.

– Denne økningen handler om en generell prisøkning i samfunnet, sier Lunde.

Hun understreker at økningen på leia er mindre enn økningen på stipendet til studentene, som gir studerende rundt 820 kroner mer å rutte med i måneden.

Strøm: Går i underskudd

Det siste året har strømprisene skutt til værs, noe også Sammen har merket.

Ifølge Lunde går de i et stort energi-underskudd i år.

Alle som leier av Sammen har fastpris på strøm. Den vil i gjennomsnitt øke med 20 kroner i måneden.

– Økningen reguleres av energiforbruket på hyblene, men er i snitt på 20 kroner, som er en naturlig økning i forhold til markedet.

I en e-post sendt tirsdag begrunner Sammen økningen slik: «Energiprisene er for tiden dyrere enn normalt, og selv med strømstøtte går vi i dag i minus på energi. Sammen gjør det vi kan for å spare energi og holde prisene nede men vi blir dessverre nødt til å øke din energiregning (…)».

Sammen har tatt utgangspunkt i at alle boenhetene er leid ut i utregningen.

– Studentene skal ikke betale for at vi ikke leier ut alle boligene våre. Vi går i minus på strøm neste år også, sier Lunde og legger til:

– Strøm er ikke noe vi skal tjene penger på.

Trene Sammen: Ti kroner dyrere medlemskap

For studenter koster et treningsmedlemskap i dag 319 kroner per måned uten binding, mens et medlemskap med 12 måneders binding koster 219 kroner per måned.

Disse prisene vil øke med ti kroner.

Dersom du har medlemskap med binding, vil ikke prisøkningen gjelde før du fornyer medlemskapet ditt. For nye medlemskap trer økningen i kraft fra 1. januar 2023.

I en e-post sendt ut til Trene Sammens medlemmer begrunner de økningen med: «høy prisvekst, renteøkninger og andre kostnadsdrivende hendelser».

Prisøkningen for medlemmer som ikke er studenter er ikke vedtatt enda, men denne økningen blir høyere enn prisøkningen for studenter, i følge Lunde.

– Denne økningen skal gå minst mulig utover studentene.

