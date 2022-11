Tirsdag kveld la Sosialistisk Venstreparti (SV) og regjeringspartiene Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) frem sitt reviderte stadsbudjsett.

Det betyr at de har kommet til enighet om en budsjettavtale. Denne har de forhandlet om siden starten av november.

Mye som den gang ble foreslått, er altså nå endret etter forhandlinger med SV.

Mediene har ryddet forsidene for det nye statsbudsjettet – vi gir derfor en oversikt over hvilke punkter som kan påvirke akkurat deg som student (i Bergen).

Økt studiestøtte

Studentene får 9022 kroner mer å rutte med neste år. Dette utgjør en kostnad på omtrent 300 millioner kroner for staten.

Du får altså omtrent 820 kroner mer i måneden.

Da forslaget til statsbudjsett ble lagt frem i oktober, ble det foreslått en økning i studiestøtten på 3600 kroner.

– Det er ei økning i kroner og øre, men det er en real nedgang, sa Andreas Ørpetveit, postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH), til Studvest den gang.

Maika Marie Godal Dam, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) er glad for at studiestøtten prioriteres i budsjettforliket.

– Dette er en seier for norske studenter. Studiestøtten ser nå et løft som er sårt etterlengtet. Vi er klare for å ta kampen for at dette ikke stopper her og at studiestøtta allerede ved neste års budsjettprosess når opp til 1.5G, sier Godal Dam i en pressemelding.

NSO-leder Maika Marie Godal Dam er fornøyd, men også skuffet.

Studentlederen er derimot skuffet over at skolepenger for internasjonale studenter ikke er reversert.

– Dette er virkelig en seier med bismak, da man i forhandlingene har valgt å opprettholde forslaget om skolepenger for internasjonale studenter. Her bryter man med et viktig prinsipp om at høyere utdanning i Norge skal være gratis for alle.

Griegakademiet reddes

Musikkstudenter ved Universitetet i Bergen (UiB), i alle fall fremtidige, kan juble.

SV ber nemlig om å legge til rette for arbeidet med forprosjektet og nytt bygg til Griegakademiet:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter, hvor Kunnskapsdepartementet fortsatt har rollen som prosjektbestiller.»

– Vi er veldig letta. Det ligger mye arbeid bak dette, sier UiB-rektor Maragreth Hagen til Studvest. Hun fortsetter:

– Det står ikke akkurat når pengene vil komme. Men vi tar for gitt at disse pengene vil komme om ikke så alt for langt tid. Nå er vi veldige glade og fornøyde med at prosjektet kan reises.

Kampen om nybygg for Griegakademiet har pågått i mange år. Bygget er gammelt og ligger nå i Lars Hilles gate i Bergen sentrum.

Da statsbudsjettet ble lagt frem tidligere i høst, ble bygningsoppstart av Griegakademiet utsatt enda en gang.

Allerede i 2011 ble det slått fast at det ikke var akseptable studie- og arbeidsforhold i bygget. Studvest har ved flere anledninger tidligere skrevet om store utfordringer knyttet til bygget.

Styrkning av rabatt på tannhelse

En større gruppe unge får nå et rimeligere tannhelsetilbud.

I budsjettenigheten får ikke bare 21- og 22-åringer halv pris i tannhelsetjenesten, men nå også unge mellom 23 og 26 år.

Om du er 26 år eller yngre kan du altså fortsette å benytte deg av en litt billigere tannlegetime.

BSU-ordningen svekkes (om du betaler skatt)

Er du en av dem som sparer i Boligsparing for unge, også kjent som BSU?

Nå får du mindre igjen på skatten ved sparing på kontoen.

BSU er en boligspareordning som ofte gir en gunstigere rente enn andre sparekontoer, og hvor man kan få skattelette – avhengig av hvor mye man setter inn på kontoen årlig.

ARKIVILLUSTRASJON: Ingvild Hauglid

Ordningen er for unge opp til 34 år og man kan sette inn maks 27.500 kroner i året.

Inntill nå har skattebetalere kunnet få 20 prosent av dette, altså 5500 kroner, trukket fra skatten. Nå halveres det. Man får altså maks 2750 kroner trukket fra skatten.

Svekkelsen av BSU-ordningen sparer staten for mer enn 600 millioner kroner i årlige utgifter, i følge NRK.

VT Vest: Fra forferdelig til tålelig

Leder for Velferdstinget Vest (Velferdstinget Vest), Ida Lutro, skriver i en pressemelding at budsjettet har «gått fra forferdelig for studenter, til tålelig».

– Likevel har vi en lang vei igjen å gå på studentøkonomi- og helse, sier hun.

Leder for Velferdstinget Vest, Ida Lutro, mener det fortsatt er en lang vei å gå på studentøkonomi- og helse.

ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

Økningen i studiestøtten beskriver Lutro som «minimal».

– I en dyr tid som dette er det klart at alle kroner hjelper for studentene. Det er et viktig signal at støtten økes, men på lang sikt er dette et altfor lavt nivå. Vi håper regjeringen og SV fremover tar innover seg at studenter trenger mer midler.

