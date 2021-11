Sammen jobber hele tiden med å forbedre tilbudet sitt innen psykiske helsetjenester. Nå oppfordrer sjefpsykolog i Sammen, Øystein Sandven, studentene til å se etter andre tilbud enn individuelle samtaler med behandlere.

– Det er mange studenter som tar kontakt og vi prøver hele tiden å utvikle nye tilbud. Nå har vi tatt et bevisst valg om å være en psykisk helsetjeneste med en større bredde i tilbudet enn vi hadde tidligere.

Sandven forteller at det ikke er noen endringer i henvendelsesbildet til den psykiske helsetjenesten, men måten de håndterer det på. Sammen prøver å gjøre tilbudet bredere og mer tilgjengelig ved å tilrettelegge ulike tilbud for ulike problemstillinger for å møte den pågangen som er.

– Vi prøver hele tiden å gå gjennom henvendelsene vi får og ser på hva som kan være et bra tilbud. Noen ganger er det psykolog og rådgivere, andre ganger er det kurs, selvhjelp eller gruppetilbud.

Bruk nettsiden

Grunnlaget for dette er at Sandven mener at ikke alle problemer løses best gjennom psykolog. Han oppfordrer derfor studentene til å lese seg opp på nettsiden til Sammen før de bestiller timer.

– Orienter dere på nettsiden om de ulike kurs- og gruppetilbudene og se om det er noe som treffer i forhold til det du sliter med. Både psykologer og rådgivere jobber som behandlere, men psykologene følger gjerne mest de studentene som har uttalt psykiske helseplager men rådgivere også ivaretar utfordringer knyttet til struktur i studiehverdagen, motivasjon, stress og samliv.

Sandven mener ikke det er for mange som oppsøker den psykiske helsetjenesten, men at det er viktig å ha forskjellige tilbud å møte henvendelsene med.

– En student som sliter kan ha nytte av forskjellige tilbud. En god del studenter skal definitivt snakke med psykolog, men alternativene våre kan andre ganger være det som treffer best.

Tenk kreativt

Sandven oppfordrer studenter til å tenke bredt og kreativt når en skal ivareta sin egen psykiske helse. Han mener psykisk helse er noe som en må pleie kontinuerlig, og at en må tenke på hvordan man best mulig kan ivareta sin egen psykiske helse.

Denne høsten er kurs knyttet til hverdagsglede, mestring av eksamensangst, tankemestring og stressmestring tilgjengelig for oppmelding.

– Noen av kurstilbudene kan fungere bra som forebyggende tiltak. Kan vi nå mange studenter med gode generelle tiltak tidlig bidrar vi til at de blir bedre i stand til å ivareta egen psykisk helse.

