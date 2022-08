Velkommen (tilbake) til Bergen! Vi er Magnus og Marie, to medisinstudenter som håper å lære deg litt mer om seksuell helse hver andre uke i Studvest. For en trygg start på semesteret skal vi snakke om det viktigste du må gjøre før, under og etter sex.

Fadderuken er i gang, og noe som er et evig aktuelt tema er samtykke. Under fadderarrangementer er det lett å føle på ulike forventinger og pressende situasjoner. Da er samtykke er en rød tråd. Men hva er egentlig et samtykke, og holder det å bare få et ja?

Vi kan tenke på samtykke er det samme som en tillatelse til å gjøre noe. Både det å gi et samtykke og det å få et samtykke er noe som aktivt må gjøres av oss. Samtykkende flørting og sex krever et gjensidig samtykke, altså at begge parter har sagt seg enig i det samme.

Vi vet alle hvor viktig det er å gi et samtykke, men kanskje enda viktigere er det å få et samtykke. Er det ikke tydelig samtykke fra alle parter, har du heller ikke tillatelse til å gjøre noe. Det er viktig at du kommuniserer godt og er sikker på at du har fått et samtykke!

Selv om du får et ja, er det lurt/viktig å tenke over situasjonen det, eller de andre involverte menneskene står i. Vil personen kunne føle seg presset til å inngå et samtykke? Noen ganger kan det være lurt å ta et skritt tilbake og være sikker på at samtykket er reelt fra alle parter.

Samtykke er en kontinuerlig prosess. Det betyr at det ikke holder å få et samtykke én gang, og anta at det gjelder for alt. Vi må derfor spørre aktivt og gi rom for at den andre personen kan si «ja fortsett» eller «nei stopp».

Denne kontinuerlige prosessen samtykket er, kan være litt vanskelig å se for seg. Det kan illustreres ved to som vil ha sex. Her kan samtykket deles inn i tre deler; før, under og etter sex.

Før man har sex skjer det mye forskjellig. I denne situasjonen er det viktig å få en forståelse over hva personen har lyst til å være med på eller ikke. Også ved flørting i forkant av sex, må du tenke på samtykke. Det er lov å kjøpe en øl til noen eller prøve seg forsiktig frem, men for hvert steg man tar, så skal en se etter om det er greit Er du usikker, spør alltid. Ikke gå for fort frem, da er det ikke sikkert den andre rekker å si nei.

Er personen du ser etter samtykke fra veldig beruset eller bevisstløse, kan de ikke gi det samtykke.

Under sex må vi passe på at partner har lyst til å gå videre. Spør om det går bra underveis og om dere skal fortsette. Husk at man alltid har lov til å stoppe, uansett hvor langt man har kommet. Spør og etter samtykke før introduksjon av nye deler under samleiet. Et samtykke til for eksempel penetrerende sex, er ikke nødvendigvis et samtykke til oralsex.

Etter sex har vi den fasen av samtykke vi kan kalle for aftercare, eller ettersyn. Sex er veldig nært og en deler sårbare sider ved seg selv. Ettersyn kan være en viktig del hvor man viser omsorg og gir en følelse av trygghet og nærhet, og ikke en følelse av å bli kastet litt til siden så fort det er over. Dette kan prege hele følelsen av hvordan samleiet har vært, og er og veldig viktig.

Det er ikke alltid like lett å gi, eller ikke gi, et samtykke ved flere situasjoner, spesielt under fadderuken. Husk samtykke i fadderuken og etter, så kan vi alle kan ha flotte uker der vi blir godt kjent med alt og alle Bergen har å by på. Det er sexy å spørre om den andre har det bra!

Er det noe du lurer på eller ønsker vi skal snakke om? Send oss en mail!

Smask og dask,

Magnus & Marie

