Rødhette

ENKELT. Dette kostymet er enkelt å gjennomføre og behagelig å feste i.

Kanskje det enkleste kostymet! Denne er for deg som enda ikke har funnet kostyme samme dag som du skal på halloweenfest. Æsj, skulle folk kle seg ut allikevel? Frykt ikke. Det eneste du trenger til dette kostymet er en rød hettegenser. Og hvis du føler for å være litt extra, så kan du prøve å få tak i en kurv.

Pris: 0 kroner

Blomsten og bien

PARRINGSSESONG. Med dette kostymet sender du et tydelig budskap om hva du ønsker for kvelden.

Ønsker du å kle deg ut, men fortsatt utstråle at du er i parringssesong? Sleng på deg et blomsterplagg og tegn på noen bier med maling eller eyeliner! Kanskje det er flere bier på byen som vil ha litt av blomstens nektar? Nevn en mer ikonisk duo, vi venter.

Pris: 0 kroner

«Cool as a cucumber»

BILLIG. Med grønne plagg og en halv agurk kan du. li “cool as a cucumber”.

Har du en halv agurk i kjøleskapet, et par solbriller og et grønt plagg? Det er alt du trenger for å være bokstavelig talt den kuleste på festen. Hva skal jeg gjøre med en agurk spør du kanskje. Vel, det egner seg godt i både drinken eller på babben på vei hjem.

Pris: 19 kroner og 90 øre (hvis du ikke har en agurk fra før.)

Bokser

TØFF. Med dette kostymet blir du kanskje den tøffeste av alle på utestedet eller hjemmefesten.

Bokser er både sporty, kreativt og sexy. Det du trenger er treningstøy, en tynn morgenkåpe og et par gode slag. Har du litt sportsteip, en gammel støttebandasje eller bare litt dopapir som du kan surre rundt hendene? Da er kostymet komplett! I tillegg er du «fit for fight» hvis du skulle møte på noen hindringer i løpet av kvelden.

Pris: 0 kroner

Squid Game

MYSTISK. Et behagelig og enkelt kostyme for deg som ønsker å være litt mystisk.

Følg trenden og kle deg ut som de mystiske karakterene i et superenkelt kostyme. Ikke sett serien? Kom deg ut av hulen, du rekker fortsatt binge alt før helgens festligheter. Alt du trenger er en rød hettegenser, svart t-skjorte og papir. Klipp ut en sirkel, trekant eller firkant og sett alt sammen til et overraskende skummelt kostyme.

Pris: 0 kroner

Ikonisk Mean Girls-karakter

ANONYM. Dette kostymet er perfekt for deg som vil kle deg ut som et ikon men holde egen identitet skjult.

Denne er for deg som vil kle deg ut som et ikon – en som tør å si ifra når alle andre er stille. Her trenger du kun en blå genser med hette, et par solbriller og en plakat med den legendariske replikken «she doesn’t even go here». Vi garanterer at noen vil ta referansen, uansett om du vet hvem det er.

Pris: 0 kroner

Kommentarer

kommentarer