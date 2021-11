Vi er i en periode der været blir gråere og dagene kortere, men allikevel er det en farge som står sterkt: Rosa. Oktober markeres med rosa sløyfer for bevissthet rundt brystkreft og i solidaritet med de som er rammet av sykdommen.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge. Én av tolv kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Selv om rosa sløyfe-aksjonen til Kreftforeningen er rettet hovedsakelig mot det kvinnelige kjønn, er det også slik at rundt tretti norske menn får diagnosen årlig.

Cellene våres deler seg hele tiden for å erstatte døde. I noen tilfeller kan cellen bli skadet i delingsprosessen som kan føre til at den deler seg raskere og ukontrollert til en svulst.

Sprer svulsten seg utenfor naturlige avgrensninger i kroppen kaller vi det for kreft. Det kan ta mange år fra den første cellen blir skadet til man kan se og si at det er kreft.

Hovedandelen av de som får diagnosen brystkreft er over 50 år. Derfor har vi et program for kvinner over 50, der alle blir innkalt til en billedundersøkelse som kalles mammografi. Dette har gjort at man diagnostiserer brystkreft mye tidligere enn før.

Det finnes også tilfeller av yngre som får sykdommen. For oss studenter er det derfor viktig å sjekke oss selv for å oppdage eventuelle forandringer. Brystene kan endre form og farge, de kan bli ømme eller det kan komme klumper.

Stå foran speilet med bar overkropp og se etter forandringer, med og uten armene i været. Føl deg rundt hele brystet, gjerne «med klokken», så du er sikker på at du får kjent over hele. Merker du forandringer anbefaler vi å ta kontakt med lege for å finne ut hva det kan være.

Armhulen skal også sjekkes da kreft kan sitte her i de nærmeste lymfeknutene som vil kjennes større enn normalt.

Alle pupper er forskjellige og det er derfor viktig å bli godt kjent med dine egne. På denne måten kan du raskt oppdage forandringer og finne ut av hva det er. Jo tidligere det oppdages, desto raskere kan behandling starte!

Sjekk deg selv annenhver måned!

Grab yourself by the boobies,

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus Hofbauer og Marie Børmer er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

Les også: Vil beholde pandemipengene

Kommentarer

kommentarer