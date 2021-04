Torsdag 15. april møttes universitetsstyrekandidatene Cora Gabrielle Møller Jensen og Gard Aasmund Skulstad Johanson, Sandra Amalie Lid Krumsvik og Kristoffer Eik, og Chris Langøen til debatt på Teglverket. Styrets fjerde kandidat, Mia Schrøder, kunne ikke stille.

Debattens første spørsmål kom fra rektor Margaret Hagen. Hun er svært opptatt av samarbeidet med studentene og ville vite hvordan kandidatene vil arbeide for å styrke demokratiet blant studentene.

– Vi har god gjennomgående kontakt med fakultetstillitsvalgte og dekaner.

Det er veldig viktig for oss å få med alle perspektiv og ha en transparent kontakt slik at det ikke blir tatt beslutninger ovenfra og ned, forklarte Sandra Krumsvik som i dag er leder for Studentparlamentet.

BÆREKRAFT. Kandidatene var opptatt av at UiB skulle involvere studentene i et mer bærekraftig universitet.

For Gard Johanson, som stiller til gjenvalg for andre år på rad, var det viktigste å holde studentene oppdatert i form av videoer på sosial medier. I tillegg var han opptatt av samarbeid, kompromisser og dialog med universitetet.

Chris Langøen hadde ikke noe han ville legge til.

Studentene inn i universitetets bærekraftssatsing

Under debattens første tema, klima og bærekraft, ble det mye snakk om forskning og vitenskap for å sikre bærekraft og grønnere UiB.

Jensen og Johanson fikk spørsmål fra ordstyrer Martine Baarholm om hvordan de vil inkludere studentene i en slik forskning og utdanning.

– Vi vil involvere studentene og få det inn i strategien og budsjettet til universitetet. Vi har vist at vi kan flytte på penger og at det derfor er mulig. Så lenge vi får bærekraft i alle studieretninger har vi kommet langt, svarte Jensen.

Krumsvik utfordret og mente de har en enda mer ambisiøs politikk.

– Vi vil ha en aktiv forskning der vi vil involvere studentene ved å gi de praksisplasser der de kan bidra.

Fokus på et mer levende campus

Under debattens andre tema blir det snakket om psykisk helse og hvordan de vil bidra for å hjelpe studentene.

– Vi vil ha en tydeligere satsing i studentsamskipnaden og vi vil ha rektoren inn i styret igjen. Vi vil ha flere forutsetninger for studentene, sa Johanson.

BEHERSKET. Det var en god tone mellom debattantene til tross noen kommentarer.

Krumsvik reagerte på innlegget og mente forebyggende tiltak er det viktigste, noe hun og Kristoffer vil fokusere på. De vil ha et åpent og levende campus for alle.

– Det er viktig med forebyggende tiltak og det får vi gjennom studentsamskipnadene. Vi vil ha et tett samarbeid der studentsamskipnadene kan være forebyggende gjennom blant annet idrettstilbud og rådgivningstjenester, svarer Johanson tilbake.

Universitetsstyret mer synlig

Det er ikke før mot slutten det blir noe antydning til temperatur i salen. Langøen får spørsmål fra ordstyrer om hvorfor han vil at studentene skal bli presentert for universitetsstyret.

– Hvorfor ikke? Det er mange som ikke vet hva det er og det er enkelt å gjennomføre, forteller en nervøs Langøen.

Johanson kommer da med kveldens første og eneste valgløfte denne debatten

– Om jeg blir gjenvalgt lover jeg å dukke opp i Grieghallen dersom det blir mulig å gjennomføre.

Videre er Johanson opptatt av å vise til sine egne gjennomslag og at de har stått på kravene. Han mener også at det er viktig at de er til stede og er synlig for studentene.

– Universitetet har ikke uendelig med penger slik som Gard fremstiller det, skyter Eik inn.

Johanson gies ikke mulighet av ordstyrer til å svare på dette, men begrunnet tidligere i debatten at UiB har et strategibudjsett som kan brukes til mye av dette.

