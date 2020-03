Torsdag 12. mars 2020 holdt helsemyndighetene en pressekonferanse hvor de informerte om en rekke nye tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset. Et av tiltakene var å stenge alle kulturarrangementer.

Dermed ble festivalen UKEN 2020 avlyst.

På telefon forteller UKEsjef Martine Fornes om en usikker og emosjonell uke.

– Fredag forrige uke var veldig spesiell. Det var da vi først innså alvoret ved koronasituasjonen. En time før TIX-konserten fikk vi beskjed om at vi ikke kunne ha kulturarrangementer med mer enn 1000 stykker.

– Da alt roet seg den fredagen så samlet vi i styret oss oppe i galleriet i Aulaen og så utover konserten. Da var det veldig spesielt å se så mange mennesker kose seg, for det var jo det vi hadde jobbet for.

En rar situasjon

Fornes forteller at selv om styret håpet på å kunne gjennomføre alle de planlagte arrangementene, så hadde hun en følelse av at dette ikke var en situasjon som ville roe seg i løpet av den kommende uken.

HADDE EN FØLELSE. UKEsjef Martine Fornes ante at ting ikke ville gå helt som planlagt. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

– Vi hadde en veldig vellykket åpningshelg, men vi har ikke fått noen annen informasjon før de generelle retningslinjene fra regjeringen og kommunen har kommet ut, så det har vært veldig mye usikkerhet, forteller Fornes.

– Hvordan opplever du å stå i en slik situasjon?

– Det har vært veldig rart. Det har vært veldig mye arbeid den siste uken med å tenke på «hva hvis»-scenarioer. Til slutt så gikk det jo ikke lenger. I går var det ikke mer igjen å redde, sukker hun.

Tungt å måtte avlyse

UKEN er Vestlandets største studentdrevne festival og går annenhver vår i Bergen. For Fornes og resten av styret har det vært tungt å måtte avlyse et prosjekt de har jobbet med i nesten to år.

VIL BESTÅ. UKEsjefen kan love at festivalen også vil bli arrangert om to år. Her fra Auroras konsert under UKEN 2018. ARKIVFOTO: Josef Kosler

– Det har vært emosjonelt til tider. Å se at noe vi har jobbet med i nesten to år sakte, men sikkert forsvinner er veldig kjedelig.

Under pressekonferansen til helsemyndighetene samlet styret seg for å se den sammen. Da det ble klart at alle kulturarrangementer vil bli avlyst ble det om å gjøre å rydde sammen så mye som mulig før skolen stengte klokken 18:00.

– Vi så den sammen på kontoret, men da den var ferdig måtte vi hive oss rundt å prøve å orientere oss så godt som mulig. Skolen stengte klokken 18:00 og vi aner jo ikke når vi kan komme tilbake.

UKEN består

Likevel ønsker Fornes å rose alle som har vært med på å planlegge årets festival.

– Nå er jeg bare sykt takknemlig for alle som har vært involvert. Og for forståelsen vi får fra alle.

Før hun legger på forteller Fornes at selv om det ikke gikk helt som planlagt i år så vil UKEN komme tilbake om to år. Og to år etter der og to år etter der.

– UKEN består, sier hun.

