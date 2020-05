Utestedene gjenåpnes, gatene fylles og livet som vi kjenner det er i ferd med å returnere, riktignok i sneglefart.

Nå som regjeringens og kommunenes koronarestriksjoner gradvis begynner å slippe taket, er det ikke bare bare å vite hva det er man egentlig har lov til, og hva man burde unngå.

Studvest stilte derfor med åtte spørsmål til smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland, i håp om å klargjøre hvilke deler av studenttilværelsen vi kan unne oss uten dårlig samvittighet når sommeren banker på døra.

1. Kan jeg grille i parken med venner?

– Ja, så lenge håndhygiene og avstand og antall sammen overholdes, så er det veldig fint å grille i parken med venner. Dere bør ha særlig fokus på å ikke dele flasker eller bestikk og å kun ta på det en selv skal spise, for eksempel å grille egen mat og ha eget tilbehør med seg.

2. Kan jeg dra til Oslo/hytta/bestemor?

– Ja, men det er ikke lurt å reise noe sted om du kjenner deg småsyk eller kan ha blitt utsatt for smitte. Om du sitter i karantene har du ikke lov å reise.

3. Kan jeg dra på sal?

– Ja, men ikke hvis du er syk, hoster eller nyser. Det er også viktig å sitte med god avstand til andre og å være særlig nøye med håndhygienen.

Dette vil variere avhengig av hvilket studie du går. Ved UiB, for eksempel, gis per i dag tilgang til «de som trenger tilgang for å sikre studieprogresjon». Vær obs på at dette raskt er i endring, og at det ligger an til en videre åpning av UiB så tidlig som 18. mai. Mer informasjon finnes på din institusjons nettsider.

4. Er jeg umoralsk om jeg drikker utepils på Bryggen?

FYLLES. Bryggen, her fra første april i år og på sitt tommeste, er nå vert for flere uteserveringer. ARKIVFOTO: Anne-Lea Pfistner

– Nei, men det er særlig viktig at du unngår å sette deg ned om det er mange der og du tenker at det ikke er mulig å holde avstand til andre. Det kan også være lurt også nå å begrense mengden alkohol du inntar slik at du har full kontroll hele tiden.

5. Kan jeg gå på date?

– Ja, det må da være mulig om begge er friske og ikke er i karantene, men det kan være lurt å ha maks én ny date per 1-2 uker slik at det ikke medfører at så mange må i karantene om en av dere blir smittet. Og husk at dersom man er tettere på hverandre så er dere å regne for å være i samme husstand, og da er det økt risiko for å bli smittet om den andre er smittebærer. Ett forslag kan være å starte med nettdating, slik at dere kanskje kan unngå å treffes fysisk om det ikke er ønskelig.

6. Kan jeg ha eksamensfest?

– Det er vel ikke så lurt akkurat nå. I hvert fall ikke innendørs og med mange personer. Med alkohol og mange personer i samme lokale er det ikke så lett å passe på smittevernrutinene, som fremdeles er viktige. Det er vel også slik at flere eksamener er utsatt og da er det jo ikke et poeng å ha eksamensfest nå, i hvert fall?

Eksamensavviklingen vil bli gjort ulikt avhengig av institusjon. I de aller fleste tilfeller vil eksamener våren 2020 avholdes digitalt. Noen steder, for eksempel ved BI, vil enkelte eksamener omgjøres fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått. Sjekk din institusjons nettsider for mer informasjon.

7. Jeg sliter med å jobbe med studier uten tilgang til universitetet. Hva kan jeg gjøre?

– Det første du bør gjøre er å kontakte studiestedet og forklare at du sliter. Det kan være at det finnes løsninger som kan hjelpe litt på situasjonen som ikke du vet om. Du kan jo også være aktiv med tanke på å lage en kollokviegruppe på Skype, Teams eller Zoom. Nå er det jo lov å møtes fysisk og ha kollokvie eller fagsamtaler i privat regi så lenge dere kan sitte med litt avstand.

8. Jeg er ensom. Hva kan jeg gjøre?

TRENGER DU HJELP? Sammens psykiske helsevern er åpent og gratis. ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun

– Du kan jo besøke venner eller gå på kafé eller tur sammen med noen, med forbehold om at du følger de smittevernråd som nå anbefales. Det kan være lurt å forholde seg til en fast gruppe av venner og ikke mange nye hele tiden.

Skulle ensomheten eller andre psykiske plager likevel komme snikende, tilbyr Sammen både psykologhjelp og rådgivning, hvor man både kan møte opp i person, og få hjelp over video. De kan nås på telefon 55 54 51 45.

