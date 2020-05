Solen titter frem mellom skyene og lyser opp den store kunstgressbanen. Det er kaldt i luften. Lyden av fotballentusiaster som endelig får løpe, le, rope og sparke fyller banen.

Studvest blir møtt av lagledere Eirik Offenberg og Jakob Kollandsrud.

Nye spilleregler

– Norges Fotballforbund (NFF) åpnet opp for trening igjen rundt midten av april med nye koronavettregler, og da snakket vi med idrettsforeningen på skolen og spurte om vi kunne få begynne å trene igjen, forteller Kollandsrud.

KREATIVE. Lagledere Offenberg og Kollandsrud har måttet finne nye måter å trene på.

– Ja, så sa de at det var greit så lenge vi kunne følge reglene som NFF hadde kommet med, legger Offenberg til.

Rundt oss høres lyden av begeistrede spillere.

«Å, det er sterkt!», jubler noen.

«Hva, er du sliten, eller?», spøker andre.

SKILLEVEGG. Spillerne bruker benker som skillevegg for å holde avstand.

– Her er det 12 spillere på trening i dag. Hvordan klarer dere å passe på å holde avstand til hverandre?

– Det er egentlig litt vanskelig å finne på ting å gjøre. Vi har ikke lov til å faktisk spille fotball, for da blir det kontakt. NFF har bestemt at man ikke har lov til å være flere enn fem i en gruppe som trener sammen, så vi deler oss inn på banen og gjør andre øvelser i stedet, forklarer Offenberg.

– I dag er det også slik at det er kun én person per trening som har lov til å ta på ballen og resten av utstyret (med bar hud, red. anm.), fortsetter Kollandsrud mens han tar av seg buksen. Under har han en shorts han heller vil trene i.

Fokus på det sosiale

Derfor blir det mye alternativ trening for spillerne. I stedet for å løpe og ha mye nærkontakt blir nå øvelser som pasninger og skudd prioritert. For spillerne er det likevel deilig å være tilbake. Hans Oscar Morstad forteller at det er deilig å bare ha et sted å samles utenfor kollektivet.

SKADET. Mens de andre spillerne trener på langpassninger, har Morstad styrketrening på siden.

– Jeg er egentlig skadet, så jeg får ikke lov til å spille noe særlig uansett, ler han.

– Men det er deilig å få være med å koble litt av fra eksamen og kunne tenke på litt andre ting enn innsiden av rommet sitt, fortsetter han.

– Synes du at dere klarer å opprettholde reglene fra NFF og helsemyndighetene?

– Vet du hva, jeg synes vi oppfører oss eksemplarisk, jeg, smiler Morstad mens han ser på spillerne på banen.

Baserer seg på tillit

Leder for Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI), Edvard Wentzel, har stor tillit til at spillerne klarer å gjennomføre treningene uten å bryte noen regler eller retningslinjer.

– Koronavettreglene fra fotballforbundet har vært så klare og dekkende at jeg derfor tror at lagene klarer å følge dem. Jeg tror også at lagene og spillerne forstår at dette er en tillitsbasert ting, forklarer Wentzel på telefonen.

– Jeg tror at alle forstår at dersom noen skulle brutt disse reglene så hadde det stilt alle i et veldig dårlig lys. Så jeg tror de er sin rolle bevisst, fortsetter han.

STORE AVSTANDER. Selv om spillerne ikke får spille vanlig fotball ser de ingen grunn til å ikke samles for å bruke tiden på andre øvelser.

Lagleder Kollandsrud er ikke bekymret.

– Selv om det ikke blir som før så er det ganske kjekt. Vi er det beste fotballaget på skolen, men det er likevel mest fokus på det sosiale nå, smiler han før han løper tilbake på banen for å sette igang treningen.

«Ok, første oppgave!»

