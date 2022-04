Testteltet i sentrum har fått terge oss, hjulpet oss og prydet Bergens festplass siden 13. november 2020. Kommunen har per 4. april 2022 gjennomført 298 785 tester totalt.

Bergenserne begynner omsider å se et lys i enden av koronatunnelen, og teltet lever på sine siste dager. Hva syns studentene om teltets bortgang?

Aldri sett Festplassen

Frida Monstad (21) studerer sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hun er i ferd med å passere det store grå teltet på Festplassen, og forteller at hun ser fram til at det skal ned.

– Det blir ekstremt deilig å se Bergen uten det teltet. Jeg har aldri sett Festplassen uten, for det har vært der helt siden jeg begynte å studere.

GLEDER SEG. Sosiologistudent Frida Monstad gleder seg til teltet på Festplassen skal ned.

Sosiologistudenten forteller at hun ikke har telling på hvor mange ganger hun har testet seg for korona, men at det er en opplevelse hun husker spesielt godt fra da hun var i karantene og skulle teste seg.

– Siden jeg ikke kunne ta buss, tenkte jeg det var lurt å jogge dit. Jeg hadde dermed på meg veldig lite klær da jeg skulle stå i køen.

Monstad forteller at køen var veldig lang denne dagen, og at hun ble stående i en time før hun fikk teste seg.

– Jeg tror jeg ble syk av å stå her i tynt treningstøy og sur bergensvind, sier Monstad og ler.

Trist skolevei

Solveig Solli Reinsli (23) studerer lektorutdanningen i Nordisk, og har hatt skolevei forbi teltet siden det dukket opp.

– Jeg har minner av at jeg på vei til skolen måtte snike meg gjennom de lange køene som strekker seg nedover Lille Lungårdsvann.

SKOLEVEI. Nordiskstudent Solveig Solli Reinsli går forbi teltet hver dag, og ser fram til en hyggeligere vei.

Reinsli forteller at hun synes det var skummelt å måtte traske gjennom køen hver dag. Nå som teltet endelig skal pakkes ned, gleder hun seg til en hyggeligere skolevei.

– Jeg tror det blir litt mer koselig å gå forbi her hver dag. Det har vært trist å gå forbi her hver dag med teltet og køene som blir lengre og lengre.

– Litt apokalyptisk

Martin Iversen Varsi (22) studerer byggingeniør på Høgskolen på Vestlandet. Da han skulle teste seg for et års tid siden, fikk han på nært hold oppleve at ikke alle tålte testen like godt.

– En mann i 50-årene sto foran meg og brakk seg skikkelig. Det var litt ubehagelig å stå der da, sier 22-åringen og ler.

IKKE PENT. Byggingeniørstudent Marin Iversen Varsi mener teltet på Festplassen er «rett og slett stygt».

Gjennom sitt studie har han også blitt opptatt av arkitektur, og beskriver teltets fasade som «litt apokalyptisk» og «rett og slett stygt.»

– Det er den styggeste innretningen man har fått siden covid kom, midt på Festplassen i Norges nest største by.

Varsi setter pris på at teltet nå skal rives, og mener at det hever arkitekturstandarden i byen.

Enkelt å teste

Hans Christian Wirsching (24) er nok en student som tilfeldig passerer «det rett og rett slett stygge teltet». Han er student ved Norges Handelshøyskole, og heller ikke han syns testingen har vært så artig.

– Det er jo fysisk ubehagelig å stikke den pinnen opp i nesa, så jeg husker egentlig alle gangene godt. Men jeg husker nok best den gangen jeg testet positivt.

GODT TILBUD. Hans Christian Wirsching mener Testplass-tilbudet har vært bra.

Wirsching mener likevel at han synes tilbudet om testing på Festplassen har vært bra.

– Det har vært enkelt å dra bort hit for teste seg. Jeg bor rett borti her, så jeg har også kunnet gå når det har vært lite kø.

Siste minneord

Nå som det nærmer seg slutten på korona, er mange glade for at det er slutt på den rare prosedyren de fleste har måttet vært igjennom på «Testplassen». En merkelig kø hvor alle står med bisarr lang avstand mellom hverandre, gjennom et telt stille som graven, og ut går en med tårer i øynene etter at en fremmed har stukket en pinne i nesa di.

Byggingeniørstudent Varsi vender seg avslutningsvis mot det stygge teltet for noen siste minneord.

– Du har vært viktig, men jeg tror de fleste setter pris på at du nå drar.

Kommentarer

kommentarer