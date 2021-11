God helg! Kasper og Vilde er i studioet for å gi deg det nyeste av studentnytt.

Statsbudsjettet er ikke noe man kommer unna, og gjengen går gjennom hva man får og ikke får som student av det nye forslaget. Norsk studentorganisasjon og Velferdstinget Vest uttrykker skuffelse. Kan vi egentlig forvente noe stort fra det nye statsbudsjettet?

Hvor mange timer bør man egentlig bruke på studiene? Og hvor mange timer kan man kreve fra et fag? Forventningene sier rundt 40 timer i uka på 30 studiepoeng. Vilde klager over for mange arbeidskrav i fem poengs fag, Kasper er glad for at han er ferdig med slikt mas.

Firerkravet i lærerutdanningen er noe som har blitt heftig diskutert siden det ble innført i 2016, og nå har den nye regjeringen bestemt seg for å skrote kravet. Lektor Kasper og lektorstudent Vilde diskuterer om man egentlig blir en bedre lærer av å ha fire i praktisk matte. Og er det nødvendig med mattekunnskaper hvis man skal bli norsklærer?

Til slutt, en generalforsamling som gikk bittelitt over tiden. Tidligere denne uken hadde Kvarteret generalforsamling på hele 7 timer, men ble likevel ikke ferdig. Kasper og Vilde prater om hvor sårbare studentforeninger er med tanke på aktive medlemmer og hyppige utskiftinger.

Ha en fantastisk helg! Studcast er tilbake til samme tid neste uke!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

