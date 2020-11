Det gikk hett for seg da BSV skulle bestemme hvordan studentenes semesteravgift skulle fordeles blant byens studentorganisasjoner. Et kompromissforslag vant frem med jevnest mulig margin.

– For mange studenter har ikke idretten noen betydning, sa Erlend Aga i Bergen Student-TV (BSTV).

– Det hjelper faen ikke med en avisforside når du sitter deprimert og ensom på hybelen, smalt det fra Sigurd Samdal, representant fra NHH.

Meningene var sterke og frontene harde da nærmere 5,7 millioner kroner skulle fordeles under årets digitale budsjettmøte i Bergen Studentvelforening (BSV).

I forkant av møtet hadde foreningens budsjettkomité foreslått å øke midlene til studentenes idrettsforeninger, på bekostning av kutt i studentmediene. Hardest gikk forslaget ut over BSTV. I fjor fikk de tildelt 210.000 kroner – i år foreslo budsjettkomiteen å gi dem 0 kroner.

Kompromissforslag vant frem

Det hele endte med at et kompromissforslag vant over innstillingen fra budsjettkomiteen. Nå får BSTV 130.000 kroner.

Studvest får 700.000 kroner, 20.000 kroner mer enn foreslått av budsjettkomiteen. Studentradioen i Bergen (SRiB) fikk 10.000 kroner mindre enn først foreslått.

Søkerorganisasjon Tildeling Budsjettkomiteens endelige innstilling Studvest 700.000 680.000 Studentradioen i Bergen (SRiB) 600.000 610.000 Stoff 200.000 200.320 Bergen Student-TV (BSTV) 130.000 0.00 Økonomiformidlingen 89.000 89.000 Jussformidlingen 115.000 100.000 Studentersamfunnet 200.000 210.000 Kulturstyret 1.788.065 1.800.000 Bergen Studentidrettslag (BSI) 722.519 760.500 BI Studentsamfunn Idrettsstyre (BISI) 357.846 420.500 Bergen Teknikersamfund Idrett (BTSI) 175.000 193.941 Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) 620.000 633.169 ENDELIG. Dette er den endelige fordelingen.

Budsjettkomiteen hadde foreslått store økninger til studentenes idrettsforeninger. Kompromissforslaget endte opp med å gi dem 132.745 kroner mindre enn budsjettkomiteens forslag.

Det var Hanne Kjerstad Andresens (UiB) forslag Andresen som til slutt ble stemt frem som den endelige budsjettfordelingen.

Studentidretten er skuffet

– Jeg er skuffet. Aldri mer enn før burde midler gått til aktivitet og ikke honorar til enkeltpersoner. Med aktivitet mener jeg ikke bare idrett, men alt som inkluderer og samler flere studenter, også kulturarrangement, sier Edvard Wentzel, leder av NHHI.

– Vi vet at å møtes gjennom aktiviteter er det mest effektive for å motvirke ensomheten. Midler bør gå til de som legger ned utallige frivillige timer for å legge til rette for slik aktivitet, fortsetter Wentzel.

I fjor fikk NHHI tildelt 532.500 kroner fra Velferdstinget. I år får de 620.000 kroner.

– Dere fikk vel mer penger per medlem enn i fjor. Hvorfor er du skuffet?

– Jo, som sagt er vi takknemlige for midlene og de skal vi bruke godt, men det er ikke sikkert at dette er en økning per medlem, for bare dette semesteret har vi startet ni nye lag som ennå ikke har begynt rekruttering.



– Jeg stilte meg bak NLA sitt forslag. Det var gøy å se at det hadde bred oppslutning blant de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Det vet jeg ikke om man kan si om budsjettet som til slutt ble vedtatt.

NLA sitt budsjettforslag ga til sammen 64.764 mer til studentidretten enn det som til slutt ble vedtatt.

– Vi fortsetter likevel fullt ut. Økningen vi har sett det siste året viser at vi har masse engasjement å ta av. Vi kan ikke la dette hindre oss i å fortsette å være et samlingspunkt for studentene.

– Det er nedverdigende

Erlend Aga, ansvarlig redaktør i BSTV, ser for seg at det nå må gjøres vesentlige endringer for å få driften i BSTV til å gå opp.

– Det gjør at det vil påvirke organisasjon i sin helhet. Men vi er motivert for det kommende året. I kommer oss gjennom denne vanskelige situasjonen sammen.

Aga forteller at de mest sannsynlig må kutte i verv, noe som muligens vil gå ut over produksjonen. Han sier han skal gjøre sitt beste for at det ikke skal skje.

– Så må vi se på salg av diverse utstyr som kan være av verdi, og pushe enda litt hardere for å få til eksterne oppdrag så vi kan få inntekt.

BSTV ble i debatten kritisert for å ikke kunne nå ut til studenter utenfor Universitetet i Bergen (UiB), og de har blitt omtalt som en «intern filmproduksjonsorganisasjon». Det synes ikke Aga noe om.

– Det at de kaller oss det, synes vi var veldig nedverdigende. Det betyr at budsjettkomiteen rett og slett ikke har giddet å sette seg inn i hva vi driver med. Vi produserer hver uke. Det er så langt fra film som man kommer.

Mener budsjettkomiteen synser

At BSTV ikke når ut til studenter utenfor UiB, mener Aga bare er synsing og antagelser.

– En sånn påstand kan de ikke gå ut med uten å ha gjort en omfattende spørreundersøkelse.

– Jeg synes rett og slett det er et teit argument. Vi når jo ut til folk, det gjør vi. Folk vet hvem vi er.

Leder i budsjettkomiteen Håvard Rørtveit sier han er enig i at de ikke kan si noe definitivt om BSTVs rekkevidde, men påpeker at alle de største utdanningsinstitusjonene er representert i komiteen og at det var komiteens oppfattelse at BSTV ikke var nok kjent utover UiB.



– Vi baserer vår innstilling på en evaluering av hvor mye hver søkerorganisasjon bidrar til studentvelferden. Vår mening var at BSTV ikke når ut like mye som de andre som søkte om midler, sier Rørtveit.

Aga legger til at at han er glad Bergen Studentvelforening anerkjenner BSTV som et studentmedium etter budsjettkomiteens kritikk.

– Nå gleder vi oss til å få muligheten til å fortsette å spre innholdet vårt ut til alle studenter i Bergen.

– Vi vil komme enda sterkere tilbake igjen neste år.

Merk: Studvest er en av organisasjonene som har søkt og fått tildelt penger av Velferdstinget Vest.

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at NHHI fikk tildelt 633.169 kroner. Dette stemmer ikke. Den endelige tildelingen var på 620.000 kroner. Endringen ble gjort klokken 09:04 søndag.

