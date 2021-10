Siden høsten 2018 har det vært flere lekkasjer fra taket over idrettshallen på Studentsenteret. Nå må hele taket rehabiliteres for at dette ikke skal skje igjen.

– For din sikkerhet kommer vi til å stenge av hele idrettshallen fra midten av oktober 2021 og frem til juni 2022, skriver Sammen i en pressemelding mandag.

De beklager ulempene det måtte medføre.

I februar 2020 skrev Studvest at det har blitt brukt 1.5 millioner kroner på å fikse lekkasjene i idrettshallen.

