Siden høsten 2018 har det vært flere lekkasjer fra taket over idrettshallen på Studentsenteret. I denne perioden er det brukt 1.5 millioner kroner på å få bukt med lekkasjene, uten hell.

Øistein Fotland er Senioringeniør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB), og har vært med på reparasjonsprosessen i idrettshallen siden lekkasjene startet i 2018.

– Med tanke på at vi ikke har kommet i mål, er dette et reparasjonsprosjekt vi har brukt mye penger på. Selve summen ut ifra arbeidet som er utført er det ingenting å si på, det som er fortvilende er vi fortsatt ikke har klart å finne ut hvor lekkasjene kommer fra, sier Øistein Fotland.

PASSER PÅ. Øistein Fotland er en av de som jobber for å minske lekkasjene i Idrettshallen.

Han forteller at mye av pengene er gått med til midlertidige løsninger for å holde hallen åpen, ettersom de byggansvarlige er blitt enige om at de må gjøre det de kan for at idrettshallen skal fortsette å kunne være i drift, tross lekkasjer.

Merker mye til lekkasjene

BSI Herrefotball er et av idrettslagene som bruker idrettshallen på Studentsenteret. Leder for laget, Simen Arnesen, forteller at han har merket mye til lekkasjene i hallen.

– Lekkasjene kommer og går i perioder, og det er veldig kjedelig når vi ikke får trent på grunn av dette.

LEDER. Simen Arnesen er leder for BSI Herrefotball.

Når lekkasjene inntreffer må lagene som benytter seg av idrettshallen selv følge med på hvordan tilstanden er i hallen når det er trening.

– Vi har gjort avtaler med idrettslagene at de skal følge med for oss, og vi har satt fram svabre slik at de kan tørke opp om det skulle lekke noe. Vi vil jo ikke at folk skal skli og skade seg. Så der er det litt opp til brukerne at vi får tilbakemelding på hallen. Det har fungert så langt, mener Øistein Fotland.

Simen Arnesen mener derimot at det ikke fungerer så bra at idrettslagene er de som må sjekke opp hallens tilstand.

– Det virker som det er vår oppgave å finne ut om hallen er klar til bruk eller ikke, og det er litt rart. Vi sliter med det at vi ikke helt vet hvem vi skal spør, eller hvor vi kan få informasjon.

OPPGITT. Arnesen etterlyser bedre kommunikasjon fra de byggansvarlige til idrettslagene.

– Jeg kan leve godt med det at hallen kan være stengt et par uker i året. Det å få informasjon hadde gjort situasjonen lettere å forholde seg til, istedenfor å måtte gå opp her hver dag for å sjekke om hallen er fiksa og vi kan trene, sier Arnesen.

Går mot lysere tider

Tross omfattende lekkasjer det siste året, kan det virke som at ting omsider begynner å løsne.

– Etter et langvarig og massivt regnfall i fjor hadde vi nesten et lite fossefall inne i hallen, forteller Fotland, før han fortsetter:

– Etter det monterte vi fem sluk ute på det store arealet, hvor vi konsentrerte oss om arbeidet, og det har gitt gode resultater. Dette ble installert i fjor vår, og utarbeidet gjennom sommeren og mot høsten, sier Fotland.

NYE INSTALLASJONER. Slukene som er montert på plassen over idrettshallen har gitt resultater.

Også Arnesen i BSI Herrefotball har merket forskjellen etter at disse slukene ble montert over taket på idrettshallen.

– Man kan si at vi er inne i en god periode nå, med lite lekkasjer. Det har ikke vært lekkasjer her siden oktober. Ting er mye bedre nå enn de var, så det virker som at de byggansvarlige har gjort en god jobb.

Fotland forteller at planen videre er å løfte hele dekket ute, for å komme til tekkingen og legge det på nytt.

– Vi håper å få fikset det i løpet av 2020–2022, men dette avhenger så klart om vi får penger til å utføre arbeidet. Dette er en prioritert sak hos oss.

