De siste ukene har debatten om skjermbruk blant unge som voksne blusset opp. Er dagens mest populære dop digitalt?

Det forventes av studentene at timesvis daglig skal settes av til egenstudier og lesing. Det krever fokus og en god dose selvdisiplin.

Dersom tiden på lesesalen skal være så effektiv som mulig trenger man 23 minutter med uavbrutt fokus for å oppnå full konsentrasjon. Dagens studenter klarer dette i rundt to og et halvt minutt, før én oppgave byttes ut med en annen, i følge forfatteren bak boken Stolen Focus, Johann Hari.

Dette er ikke en tilfeldighet. Teknologiselskapenes produkter aktiverer de samme hjernereseptorene som kokain. Dessuten har de tatt inspirasjon fra kasinoindustrien, fortalte professor Daniel Kruger til The Guardian.

Enten det er lydvarsler eller farger, gir det et kick som er vanskelig å motstå. Å dra frem telefonen kan på mange måter sammenlignes med å trekke i spaken på en spilleautomat, som har fått det fortjente kallenavnet enarmet banditt.

Den tapte tiden vi legger igjen på disse spilleautomatene er valuta for blant annet Meta, og grunnlaget for 97,5 prosent av inntektene deres.

Professor ved Universitetet i Oslo, Espen Ytreberg, advarer i Morgenbladet om det han mener er en urovekkende lav leseevne blant dagens universitetsstudenter.

Situasjonen på lesesalene understøtter hans sak. Både meg selv og mine medstudenter opplever at pensum blir tung kost når den lettfordøyelige kjedsomhetsdreperen, mobiltelefonen, er fast følgesvenn til lesesalen.

Det er like synlig under forelesninger. Overalt i salen dukker mobilene opp, og foreleserne kjemper en stadig – og tapende – kamp mot skjermene.

Vi lyver for oss selv når vi både leser nyheter og følger en forelesning, og kaller dette multitasking. Hjernen vår klarer ikke å henge med på all den informasjonen vi prøver å mate den med, og vi ender opp med å få med oss en brøkdel av alt – alltid.

Du kjenner deg kanskje igjen – det er lett å rømme til det digitale når den analoge foreleseren er litt treg. Det er ikke vår feil at appene er designet for å nettopp stjele mest mulig av vår tid og oppmerksomhet.

Men det er vårt ansvar å stjele den tilbake.

Det krever disiplin for å ta avstand fra spilleautomaten.

Men om vi klarer det, vil belønningen muligens være at universitetsstudenter igjen leser på universitetsnivå i framtiden.

