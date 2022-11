­­­– Da påmeldingsfristen gikk ut 11. november hadde vi 152 påmeldte studenter. I tillegg har noen få tatt kontakt på e-post i etterkant av påmeldingsfristen.

Det opplyser Pinar Heggernes, prorektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun forsikrer at alle som ønsket å delta, fikk plass.

I et av universitets eksamenslokaler i Damsgårdsveien fikk studentene oppleve en autentisk eksamenssituasjon, slik saleksamen foregår på UiB. Initiativet og forslaget om å gjennomføre et slikt arrangement ble opprinnelig fremmet av Studentparlamentet.

– Veldig bra tilbud

Studvest har tidligere skrevet om førsteårsstudenter studenter som gruer seg til årets eksamen. De oppmøtte studentene selv var godt fornøyde med tilbudet og gjennomføringen.

­­­– Dette er et veldig bra tilbud med tanke på at mange ikke har hatt eksamen siden ungdomsskolen, sier Ariana Pedersen Sørfonn (19).

FORNØYDE. Ariana Pedersen Sørfonn (19) og Sigbjørn Revheim Svellingen (19) er begge lektorstudenter uten eksamenserfaring fra videregående. De roser tilbudet om prøveeksamen. FOTO: Erle Musum Lyng

Hun går første semester på lektorprogrammet i fremmedspråk, og er blant studentene som ikke fikk oppleve eksamen på videregående.

­­­– Å stå uten eksamenserfaring fører jo med seg en usikkerhet. Det har egentlig vært litt urealistisk i hodet mitt at vi nå skal ha eksamen, innrømmer Sørfonn.

Hun synes imidlertid prøveeksamenen svarte til forventningene hun hadde på forhånd, og føler seg så klar som hun kan få blitt i forkant av eksamensperioden i desember.

Demper bekymringene

Sigbjørn Revheim Svellingen (19) er i likhet med Sørfonn førsteårsstudent uten å ha hatt eksamen siden ungdomsskolen. Han begynte i høst på lektorprogrammet i religionsvitenskap, og er ærlig på at han har bekymret seg for eksamen.

­­­– Jeg var blant de få som ønsket eksamen tredjeåret på videregående, nettopp fordi jeg visste at jeg ville møte eksamenssituasjonen som student året etterpå, forklarer han.

FINNER PLASSENE. Den første puljen med studenter toger inn i eksamenslokalet i det dørene åpnes. FOTO: Erle Musum Lyng

Ifølge Svellingen har han og medstudentene fått god informasjon om hva som kreves av dem rent faglig på eksamen. Han har imidlertid følt seg utrygg på selve gjennomføringen av en saleksamen.

Det mener han å ha blitt tryggere på etter UiB sin demonstrasjonseksamen.

­­­– I dag har jeg for eksempel lært å bruke ulike skriveprogrammer. Det er stor forskjell på å høre om ting og faktisk å prøve det ut fysisk. Dette er et veldig bra tilbud, sier Svellingen rosende.

­­– Synes du eksamenssituasjonen var som forventet?

­­­– Den var nok litt mer firkantet enn jeg hadde sett for meg, ler han.

Verdifullt tiltak

Prorektor Heggernes sier UiB er bevisst på at mange studenter mangler tidligere eksamenserfaring, og understreker verdien av et slikt tiltak.

­­– Her får studentene øve seg på å finne frem i ulike programmer, laste ned verktøy og bli kjent med innleveringssystemet. Dette er en realistisk eksamenssituasjon hvor de får prøvd alt det fysiske og tekniske ved en saleksamen, sier Heggernes.

VERDIFULLT. Pinar Heggernes er prorektor for utdanning ved UiB. Hun er ikke i tvil om at demoeksamen er et verdifullt tiltak. FOTO: Erle Musum Lyng

I tråd med en ekte eksamenssituasjon var det for anledningen også leid inn eksamensvakter.

­­­­­­– Hvor store ressurser kreves for å arrangere en slik demonstrasjonseksamen?

­­­­– Det er klart vi har brukt litt tid på å få i stand denne løsningen, og vi har leid inn eksamensvakter som får betalt for å være med. Men vi synes ikke det er en særlig stor kostnad i forhold til verdien vi mener det har, fastslår Heggernes.

­­­– Viser at institusjonen tar oss på alvor

Leder for Studentparlamentet (SP) ved UiB, Aksel Haukom, er svært fornøyd med at tiltaket ble gjennomført.

­­­– Dette viser at institusjonen tar oss på alvor. Vi ble møtt med gode diskusjoner i forkant, sier Haukom.

INITIATIV FRA STUDENTENE. Leder for Studentparlamentet ved UiB, Aksel Haukom, er glad for at studentenes tilbakemeldinger blir tatt på alvor av UiB-ledelsen. FOTO: Erle Musum Lyng

Han roser UiB for å ha fått i stand arrangementet på rekordtid, etter at initiativet til et slik tiltak ble løftet frem for ledelsen for kun få uker siden. Problemstillingen med studenter uten eksamenserfaring ble SP imidlertid kjent med i vår.

­­– Dette er først og fremst studentenes initiativ. Selv om vår bekymring primært var knyttet til førsteårsstudenter uten eksamenserfaring, ser vi i dag at det er oppmøte fra langt flere studiegrupper, sier Haukom.

Han legger til at det derfor ser ut til å være et behov for slike løsninger i forkant av eksamensperioden, og at presset om å mestre eksamen generelt er til stede hos alle studenter.

Slik forberedes studenter ved NHH på eksamen

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) har det blitt gjennomført flere informasjonsmøter om eksamen. Seksjon for eksamen har i tillegg vært inne og informert i undervisningen i noen fag.

– Det har dessuten vært en lavterskel «dropp inn»-klinikk, der det har vært muligheter for å stille spørsmål, få hjelp til å prøve programvare og liknende, opplyser prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold, i en e-post til Studvest.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) arrangeres alle eksamener på campus.

– Det er dermed kjente og trygge omgivelser for studentene på eksamen. I eksamenslokalene er både eksamensvakter og tekniske vakter tilgjengelige for å hjelpe studentene under eksamen, sier Thomas Mikkelsen.

Mikkelsen er studentrådsgiver og fagansvarlig for læringsmiljø og læringsstøtte ved HVL. Han forteller videre at HVL om kort tid planlegger å gjennomføre et åpent webinar om eksamen for alle studenter som ønsker å delta.

Han legger til at HVL også har et eget studiemestringsemne i kanvas for studentassistenter, hvor de kan jobbe sammen med førsteårsstudenter med fokus på eksamensmestring.

