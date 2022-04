For mine medstudenter virker det som CV er det viktigste i livet. Men hva vet jeg?

For meg som egentlig bare har et ønske om å ta noen interessante fag på universitetet, har studenters strebete hig etter karriere gitt meg totalt avsmak.

Ordet «CV-mat» har gått på repeat siden første semester. Et mål om å gjøre mest mulig arbeid i nåtid for å gagne det fremtidige jeg, i form av jobbmuligheter.

Innimellom føles det som at jeg er omgitt av arbeidsnarkomane 40-åringer som svetter stolt over tastaturet, og finner livsgnist i å svare på e-post.

Da spørsmålet «hvor vil du jobbe neste sommer da, lille venn?» kom fra en medstudent i oktober, innså jeg raskt at det går et tydelig skille mellom en karrierestudent og meg.

For som student på sammenlignende politikk gjelder det åpenbart å kapre alle stillinger som PR-ansvarlig i diverse veldedighetsorganisasjoner, og sikre seg kontakter innenfor akademia, mens man samtidig løper fra kollokvium til kollokvium.

Det hele oppleves som en beinhard konkurranse om å kapre de beste jobbene ved studieslutt, ved å tilegne seg verv som perler på en snor i mellomtiden.

Dette jaget stresser meg, når jeg selv ikke klarer å tenke lenger enn om Tinder-Martin har svart på meldingen min, eller hvor jeg vil ut og danse i helgen.

En kan derimot begynne å lure på hvorvidt dette frivillige engasjementet faktisk er ektefølt, når all klagingen får det hele til å høres ut som tvunget arbeid. Og kanskje må en også gjøre arbeid uten lidenskap hvis en ønsker å lykkes i arbeidslivet senere. Hva vet jeg?

Kampen om de gjeveste stillingene, oppleves likevel som et barns jakt etter de sjeldneste fotballkortene, mens de drar i mamma og skriker «Se på meg nå!» for bekreftelse.

Den samme bismaken kan dessverre inntreffe når smilende piker fronter innsamling til SOS-barnebyer på Instagram. Til tross for at innsamlingen bidrar til et godt formål.

Med B-snitt, rosa klype i det bleka håret og kunstig høyt stemmeleie, frontes politisk engasjement i en pen forkledning. Og det funker!

Kanskje burde jeg også mate min egen CV med verv og referanser. Likevel velger jeg å sveipe meg gjennom Bergens ungkarer og danse meg ferdig på byens dansegulv først.

