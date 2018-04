Studvest skrev fredag om den mulige streiken for vaskepersonalet på Universitetet i Bergen (UiB). Da hadde fagforeningene LO og YS varslet om at det kunne bli streik fra søndag 8. april.

Blant dem som kunne bli tatt ut i streik var omtrent halvparten av renholderne på UiB.

Kunne gå ut over kantinen

Ifølge eiendomssjef Even Berge ved UiB kunne en eventuell streik føre til at kantinen må stenge.

– Kantinene må vurdere hvor lenge de kan holde åpent. Men kan man ikke rengjøre et kjøkken, så kan man ikke holde åpent, sa Berge til Studvest.

Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, påpekte at en langvarig streik kunne gå utover deres drift.

– Det gjelder også flere av tilbudene våre, som treningssenteret på Studentsenteret, samt flere av barnehagene våre, uttalte Monsen.

Streiken avblåst

Det har den siste tiden vært tarifforhandlinger mellom de store organisasjonene på arbeidsgiver- og -takersiden, LO og NHO. Søndag meldte flere nasjonale medier at partene i lønnsforhandlingene hadde blitt enige, og dermed ble streiken avblåst.

– Vi har sittet sammen utover natta og fram til nå og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger, på tross av kraftig motstridende interesser, så har vi altså lykkes, sa riksmekler Nils Dalseide til NRK søndag.

Hans-Christian Gabrielsen, leder av LO, som står på arbeidstakernes side i lønnsforholdene, sier i en pressemelding at de er glad for å ha kommet til enighet om en løsning som alle LO-forbund stiller seg bak.

– En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, men vi har fått løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, uttaler Kristin Skogen Lund, som er sjef for arbeidsgiverorganisasjonen NHO, i en pressemelding.

