Studenter får 1500 kroner ekstra i støtte til strøm i 2022.

Det skjer etter at det i dag ble klart at Sosialistisk Venstreparti (SV) støtter regjeringens forslag om strømstøtte til næringslivet og andre grupper.

Studenter faller under en av disse gruppene.

– Jeg er veldig glad for at Stortinget har styrket strømstøtteordningen slik at studenter over hele landet nå får 1500 kroner til hjelp med å betale strømregninga. Mange studenter har det tøft økonomisk til vanlig, og skyhøye strømpriser hjelper ikke.

Det sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), Elise Waagen, i en pressemelding.

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård er fornøyd med avtalen.

– I vintermånedene som står foran oss kommer strømregningene til å bli enda høyere, så denne ordninga håper og tror jeg at kommer godt med, sier han i en pressemelding.

Kommer i tillegg

I januar ble det klart at fulltidsstudenter kunne søke om 3000 kroner i strømstipend. Det skjer etter at regjeringen i desember 2021 ville tilby en blanding av lån og stipend.

Nå kan studenter altså søke om ytterligere 1500 kroner i strømstøtte.

Kommentarer

kommentarer