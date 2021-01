Årets første Studcast-episode er tilbake! Podcasten som tar for seg siste studentnytt i Bergen. Veteranen Anne Julie Nytrøen Bergesen (også kjent som AJ) returnerer, denne gangen med nykommeren Vilde Alstad ved sin side. Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Episoden starter med en diskusjon rundt byrådets reviderte studentmelding som nettopp kom. For hva er egentlig en studentmelding? Bystyret og Velferdstinget er i hvert fall svært misfornøyde, mens byrådet mener de har levert de de skal levere. Men er det ikke litt rart å unngå å nevne en pandemi i en slik melding, spør vi? Den har da påvirket studentene noe.

Lederen i BSI, Steinar Timenes, mener at studenter har fungert som støttemedlemmer for Sammen i høst. Trening Sammen svarer at de tilbyr en gratis treningsmåned i juli til alle sine medlemmer. Er å kunne trene gratis i studiebyen sin i juli egentlig en grei kompensasjon?

Videre snakker AJ og Vilde om forskjellige nyttårsforsetter. I forrige ukes avis kunne man lese aproposen «Lykke til neste år» og tre studenters nyttårsforsetter for 2021. Vilde sitt hat for jordbær kommer frem, og AJ har som nyttårsforsett å lære seg å lage mat uten å være redd for stekeovnen.

Til slutt kommer den nye spalten hvor programlederne prøver seg på «36 questions to fall in love». Kanskje ikke med mål om å bli forelsket. Derimot diskusjoner om hvem man helst vil ha som middagsgjest, og bør man planlegge hva man skal si før man ringer noen?

