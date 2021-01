Mulighetene til å trene på Trene Sammen sine fasiliteter ble begrenset av nedstenging, begrenset kapasitet og strenge smitterestriksjoner i fjor.

I et innlegg i Studvest etterspør nå BSI-leder Steinar Timenes en lettelse fra Sammen for det han kaller studentenes støttemedlemskap forrige semester.

– Hva legger du i det?

– Nedstengingen kom i slutten av september på grunn av den økte smitten i Bergen. Det var for så vidt greit, men vi mistet muligheten til å trene over lengre tid.

Videre forteller Timenes at treningshallene ble stengt i en periode i oktober på grunn av eksamener, og at BSI måtte kjempe iherdig for å få hallene til åpne igjen for idretten.

STENGTE TRENINGSHALLER. I flere perioder forrige semester var Sammen sine treningsfasiliteter stengt grunnet korona og eksamen. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

– Så stengte det igjen i november på grunn av økte smittetall. Til sammen ble det en del tid der vi ikke fikk utnyttet medlemskapet. Derfor er det rett og rimelig å få tilbake det man har tapt, fortsetter Timenes.

Ifølge ham er det vanlig å anbefale medlemskap hos Trene Sammen, men BSI advarte medlemmene sine før jul om mulige framtidige restriksjoner og nedstengninger.

– Det er vanskelig å anbefale noe når vi ikke vet om vi får det vi betaler for, særlig når det går utover alle studentidrettene, sier Timenes.

– Vi blør nå

BSI-lederen mener studentidretten og studentene har båret en stor del av dugnaden på sine skuldre på flere måter.

– Studentidretten har fått de hardeste restriksjonene, og har vært låst siden mars i fjor. Det er ikke lett å drive en klubb når det ikke kommer nye medlemmer inn, og det er vanskelig å engasjere folk i en klubb der man egentlig ikke vet hva man gjør.

– Vi blør rett og slett nå. Alle klubbene gjør det. Det blir mindre folk i rekkene, fortsetter han.

Vil ikke være urimelige

Bård Johansen, direktør for Sammen trening, sier på sin side Sammen sine fasiliteter var stengt i fire uker i november. Studentene får derfor dette semesteret tilbud om trening i sju måneder for prisen av seks, altså ut juli 2021.

Johansen forteller at han har forståelse for at situasjonen føles urettferdig for BSI sine idrettslag, men at Sammen ikke har kontroll på de nasjonale forskriftene.

– Idrettsforbundet og regjeringen har satt begrensninger på kontaktidretter. Studentene kan ikke drive med idretter med nærkontakt, så derfor er det lite aktivitet i BSI for de som driver med det. Men alt annet er åpent, sier han.

– Vi har holdt de andre fasilitetene åpne, så man kan drive med andre former for mosjon enn lagidrett.

HAR FORSTÅELSE. Bård Johansen, direktør for Sammen Trening, har forståelse for at situasjonen føles urettferdig, men at Sammen ikke kontrollerer de nasjonale forskriftene. ARKIVFOTO. Beate Felde.

I kontrakten til Sammen Trening har det blitt lagt til en såkalt «pandemi-parentes». I praksis betyr det at studentene ikke får refusjoner dersom senteret skulle stenge eller redusere tilbudet sitt på grunn av korona.

– Men vi må vurdere det. Stenger sentrene i morgen og fram til påske, er det klart vi må gjøre noe. Vi vil ikke være urimelige, sier Johansen.

Dårlig økonomi

Johansen legger ikke skjul på at den nåværende økonomiske situasjonen til Sammen ikke er optimal.

– Den er dårlig. Vi hadde store tap i fjor. Kostnadene er der, men inntektene er ikke det, sier han.

Johansen er imidlertid ikke enig i at studentene som betalte for medlemskap i høst i praksis fikk et støttemedlemskap.

– Det vil jeg ikke si. Idrettslagene driver sine aktiviteter, og vi driver anleggene og aktivitetene våre. Alt er og har vært åpent med unntak av de periodene som det er gitt en viss kompensasjon for. Vi gjør så godt vi kan, understreker direktøren.

