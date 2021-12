Hei og hå, en landkrabbe gå! Jula nærmer seg med stormskritt og Studcast er ute med en julespesial.

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app. Eventuelt kan du tune inn på Studentradioen sin kanal fredag klokka 13.

Strøm er noe som opptar de aller fleste om dagen. Hva betyr egentlig et strømstipend? Gjengen er bittelitt irritert over at politikerne får gratis strøm i pendlerboligene sine mens studentene sover med to dyner.

Les saken her: Studentene får strømstøtte.

Jul, jul, jul!! Studcast tar en runde på hvordan man kommer i julestemning, hva man må gjøre i jula og hva du absolutt ikke bør gjøre i jula. Et par anbefalinger er å ikke bli drita med familien på julaften og husk å stresse ned.

Les om gode og billige julegavetips her: Julegavetips for studenter

2021 nærmer seg slutten. Studcast snakker om oppturer og nedturer i 2021, og hva de håper skjer i 2022.

Les Studvest sin julekalender her: Apropos-julekalender.

I studio er Vilde Alstad, Øyvind Myklatun og AJ Bergesen.

Knekk en julebrus eller en juleøl og lytt til Studcast. God lytting, og god helg!

Studcast er tilbake til samme tid neste uke.

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

