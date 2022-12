Det siste året har vært preget av inflasjon og økte priser på mange varer, også på ølet. Studentbarene, kjent for sine studentvennlige priser, har lenge holdt sine priser nede.

Dette semesteret har også de skrudd opp prisene sine.

Flere av barene begrunner prisjusteringen med at de følger innkjøpspris fra leverandører, og at prisene derfor økes i takt med endringer i denne.

– Vi tapte mye penger

På Integrerbar, baren for det matematiske- og naturvitenskapelige fakultet (MatNat), på Universitetet i Bergen (UiB), økte prisen på øl fra 39 kroner til 44 kroner tidligere i høst.

Forrige prisøkning var tilbake i 2016.

Lederen av baren, Andre Eriksen Normann, forteller at de ikke har gått i pluss siden før koronapandemien, og at de derfor ble nødt til å øke prisene for å bygge opp en liten buffer igjen.

BILLIG UANSETT. Nye studenter synes prisen er billig til tross for en liten prisøkning, sier leder for Ingererbar, Andre Normann.

Til tross for den høyere prisen på øl, merker de ikke særlig endring på antallet som kommer innom baren. Det er heller ikke mange kunder som har kommentert prisøkningen, i følge lederen.

– De nye studentene som kom nå etter sommeren er ikke vant til studentbarer, så de synes alt var billig uansett, sier Normann og smiler.

SÅ BILLIG SOM MULIG. Nestleder i Integrerbar, Cristian Andrés Silva Fuentes, vil ha så billig ølpriser som mulig.

Nestleder Cristian Andrés Silva Fuentes, forteller at de har pushet det så langt de kunne for å ikke øke prisene, men at de til slutt så seg nødt til å sette de opp.

– Vi vil jo ha det så billig som mulig for studentene. Det er det viktigste. Men det går en grense for hvor lavt vi kan ha det også, for vi må jo ha en liten fortjeneste også.

Merker ikke færre kunder

Kronbar, tilhørerende Høgskulen på Vestlandet (HVL), har også økt ølprisene for første gang siden 2018 – fra 46 kroner til 48 kroner. De peker på den generelle inflasjonen og prisjusteringen hos Hansa som to hovedårsaker til økningen.

Til tross for at de synes økningen er litt bitter, er de fornøyde med at økningen ikke er større.

– Vi kan holde oss innenfor en prisforventning til kundene våre, som er det viktigste for oss, sier økonomiansvarlig i baren, Lars Godal.

IKKE FÆRRE KUNDER. Til tross for en prisøkning, er Kronbar fortsatt fornøyd med oppmøtet fra studentene.

Kronbar merker, i likhet med Integrerbar, altså ikke til færre kunder – men heller en økt omsetning til tross for prisøkningen.

– Selv om studenter har mindre kjøpekraft generelt i samfunnet, prøver vi å operere med så lave priser at det ikke blir et så stort inngrep i lommeboken deres, sier Hernes.

Det Akademiske Kvarter, studenthuset i Bergen, har ikke økt prisene sine siden 2015. Leder for Kvarteret, Sara Mørland, forteller likevel at de i likhet med andre kjenner på de økte varekostnadene, og må derfor se videre på hvorvidt prisene må øke i 2023.

På Handelshøyskolen BI sin bar, Rederiet, har de heller ikke økt prisene enda.

– Per nå har vi ikke måtte øke prisene. Vi driver baren gjennom en avtale med kantinen så vi har ikke de helt laveste prisene fra før, skriver leder for Rederiet, Ole-Christian Mellerud, i en e-post til Studvest.

Hansa: – Mest mulig effektiv drift

Hansa er en viktig leverandør for studentbarene. Kommunikasjons- og bærekraftsleder i Hansa, Stine Kiledal-Johanessen, skriver i en e-post til Studvest at de som mange andre er preget av de høye strømprisene som legger seg på toppen av økte priser på både råvarer, emballasje og transport.

– Vi jobber for å ha mest mulig effektiv drift, men det koster mer å produsere våre drikkevarer, noe som derfor slår ut på prisene.

Hva er egentlig inflasjon?

Inflasjon vil si en økning i det generelle prisnivået i økonomien, gjerne over et år. I Norge måler man inflasjon ved hjelp av endring i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i prisene for ulike varer og tjenester som konsumenter (forbrukere) må betale. Når inflasjonen er høy forbindes det med at kjøpekraften til folk flest blir lavere – spesielt hvis lønnsveksten ikke tilsvarer prisveksten.



Inflasjon, total endring i KPI, for oktober var på 7,5 prosent i forhold til samme tid i fjor. Endringen varierer ut ifra hvilke varer det er snakk om. Størst økning har det vært på matvarer, med hele 13 % økning. For alkoholholdige drikkevarer og tobakk har økningen vært på 5,4 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

