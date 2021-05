Denne uka ble det oppdaget tydelige spor etter festing på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen (UiB).

Ørjan Totland er leder ved institutt for biovitenskap. Han forteller at det var renholdspersonalet som oppdaget rot etter festing på Biologen, et byggene til universitetet.

– Det er åpenbart at undervisningsrom ikke skal bli brukt til festing, sier Totland.

Han legger vekt at det er ekstra viktig å ta hensyn når man bruker UiBs lokaler, spesielt med tanke på smittevern.

KJEDELIG. Ørjan Totland, Instituttleder for Institutt for biovitenskap, syntes det er kjedelig at noen studenter ikke tar hensyn. FOTO: UiB

– Det som er kjedelig er at de aller fleste studenter og vi ansatte har hjemmekontor og vi spriter oss og passer på for å hindre koronasmitte. Derfor er det ikke greit at noen bruker de samme lokalene, som vi alle er veldig forsiktig i, og velger å være ikke like forsiktig.

Han legger til at det heller ikke er greit at renhold-personalet må rydde opp pizzabokser, spritflasker og øl etter studentene.

– Hvis det skal være undervisning der dagen etter er det upassende at underviser og studenter blir møtt med rot etter fest.

Gi studentene mindre tilgang

Hvordan skal UiB forhindre at slike hendelser skjer igjen?

– Det tenker jeg er å ha en god dialog med studentene og forklare hvorfor det ikke er greit, svarer instituttlederen.

Studentene ved Institutt for biovitenskap har blant annet fått en e-post hvor universitet presiserer at det ikke er innenfor med festing i undervisningsrom.

Han forklarer at alle studenter vanligvis har adgangskort med full tilgang til bygget.

– Men når sånne ting skjer må vi vurdere å frata dem tilgangen. For eksempel ved å fjerne tilgang i helgene, og på kveldstid.

Totland syntes det er synd at det skal gå utover alle, spesielt når de aller fleste studentene oppfører seg og følger smitteverntiltakene.

– Det er dumt at det skal føre til en uheldig konsekvens som går utover alle.

