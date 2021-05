Noroff er en skole som er kjent for kreative utdanninger innen film og musikk. Nå skal et gammelt industribygg bli studentenes nye studio.

Fram til nå har studentene ved Noroff School of Technology and Digital Media (Noroff) holdt til i to forskjellige bygg på Minde. Ett av dem var den gamle Tine-fabrikken og det andre var det gamle bygget til NRK Hordaland. I november dette året flytter de derimot inn i helt nye lokaler på Møhlenpris og får spesialbygde arealer.

Manglet kantine

Clara Haugland begynte på fagskolestudiet i filmproduksjon høsten 2020 og sier hun foreløpig er godt fornøyd med utdanningen sin.

– Jeg har det veldig fint på Noroff. Både utstyret vi bruker og lærerne som underviser er veldig profesjonelle.

Likevel forteller hun at det ikke har vært optimale studiefasiliteter på Minde. Det har vært slitsomt å forholde seg til to bygg, de har manglet kantine og det gamle NRK-bygget har vært mørkt og trangt med tung luft.

GLEDER SEG. Clara Haugland studerer filmproduksjon og tror flyttingen til Møhlenpris blir bra for studentene.

Derfor gleder hun seg veldig til forflytningen til Møhlenpris om rundt et halvt år.

– Det blir veldig bra å komme nærmere byen, i tillegg til at bygget ser fint og lyst ut. Det blir også deilig å ha muligheten til å rusle seg en tur i Nygårdsparken i pausene.

Fra industribygg til kontor- og undervisningsarealer

Bygget som Noroff skal flytte inn ble opprinnelig bygget som industribygg i 1954. Det har huset blant annet trykkeri og gullsmed før det ble omgjort til kontorbygg. Nå skal det i tillegg få et kraftig løft både utvendig og innvendig.

Av de rundt 42.000 kvadratmeterne som bygget skal romme ved ferdigstilling, skal Noroff ta i bruk rundt 2.700 kvadratmeter. Der skal det være plass til mange klasserom, lydstudio, filmstudio og klipperom.

DOKKEN. Takterrassen til Noroff kommer til å ha utsikt over den nye bydelen.

Bygget ligger rett ved Dokken, hvor Bergens godshavn ligger. I den nye planen fra Bergen kommune, skal godshavnen flyttes ut av byen og bli en såkalt nullutslippsbydel. Omgivelsene til Noroff kommer dermed til å være ganske annerledes om noen år.

Byens beste musikkstudio

Erik Holm, campus-manager på Noroff i Bergen, deler begeistringen til Haugland. Han har merket at studentene har hatt et behov for samlingspunkt på skolen.

PLANLEGGING. «Campus-manager» ved Noroff Bergen, Erik Holm, er godt fornøyd med hvordan det nye bygget skal se ut.

– Man skal være stolt av stedet man studerer ved. Det blir fint at studentene får en egen sosial sone og en kantine som kan brukes til mye forskjellig.

Han er også enig i at lokalene på Minde har vært greie, men ikke gode nok.

– Der har vi ikke alle de rommene vi vil ha. Det er noe annet å få være med i planleggingen og utformingen selv.

KANTINE. Den nye kantinen kommer til å bli et samlepunkt for Noroff-studentene.

Han legger også til at musikklærerne på skolen mener at de nye musikkstudioene til Noroff kommer til å bli «byens beste» i sitt slag. Prisen på bygget kommer til å bli betydelig, men Holm forteller at det ikke skal påvirke prisen på de ulike studiene.

– Vi kommer også til å få mye bedre plass, så vi kan doble kapasiteten vår på studenter.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer