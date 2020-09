Bergen kommune vedtok i april å etablere et hotell for smittede med covid-19 i tilfelle det ble en smitteøkning i Bergen. Dette er et tilbud for smittede som av ulike årsaker ikke har anledning til å isolere seg i sitt private hjem. For eksempel studenter som bor i kollektiv.

Marie Graven som studerer ved Universitetet i Bergen (UiB) har nettopp kommet hjem fra et åtte dagers opphold på hotellet. Sammen med to andre smittede fra kollektivet, ble «koronahotellet» det beste alternativet for å begrense videre smitte for UIB-studenten.

– Hvordan reagerte du da du fikk tilbud om å bli plassert på «koronahotellet»?

– En jeg bor i kollektiv med foreslo at jeg skulle sjekke opp i muligheten for å få plass på koronahotellet. På det tidspunktet ante jeg ikke at noe sånt fantes. Jeg pratet med smittevernkontoret og fikk tilbud om et rom.

UiB-student Marie Graven har selv bodd på «koronahotellet». Foto: Privat

– Hvordan opplevde du fasilitetene på hotellet?

– Samlet sett synes jeg at fasilitetene var gode. Det eneste jeg skulle ønske at de gjorde annerledes var at man slapp å ha munnbind når man fikk gå ut i luftegården. Med munnbind forsvant på en måte vitsen med å trekke luft, mener hun.

Graven forteller at alle rom er utstyrt med et såkalt «pulsoksymeter» hvor de som bor på hotellet kan måle sin egen tilstand, og rapportere denne til helsepersonell som følger dem opp.

– Helsepersonell ringte to ganger om dagen for å sjekke hvordan vi hadde det. Jeg følte meg egentlig mye tryggere på hotellet enn jeg hadde gjort hvis jeg ikke var der, fordi det er bemannet med helsepersonell som følger deg opp i tilfelle du skulle bli dårligere.

I tillegg til enerom får gjester på «koronahotellet» fire måltider daglig. Bergen kommune tar regningen for de som må benytte seg av tilbudet.

– Ufortjent mye kjeft

Graven sier at flere studenter som har sjekket inn på «koronahotellet» har reagert på den store interessen fra media.

– Jeg synes det blir feil at fokuset skal ligge på at de som nå er smittet også er studenter. Det har vært ufortjent mye kjeft på denne gruppen sammenlignet med andre smittede grupper i samfunnet, mener hun.

Graven tror at kritikken kan bidra til at færre ønsker å uttale seg om hvordan de har det, og at det ikke bidrar til noe godt at koronasmitte blir skambelagt.

Hun ønsker å bidra til å avmystifisere hotellet, slik at alle som trenger å isolere seg skal se på dette som et godt alternativ.

Studenter fyller hotellet

Etatsdirektør for vurdering og rehabilitering i Bergen kommune, Elin Wathne, bekrefter at de aller fleste som bor på hotellet er studenter.

– Det er denne gruppen som har størst smitte for øyeblikket, forteller Wathne.

Bergen kommune har nå utvidet tilbudet ved hotellet til 122 plasser, etter at romkapasiteten ble fylt opp i begynnelsen av september. Wathne forsikrer om at ressursene kommunen bruker på studentene ikke går utover den generelle kapasiteten til å isolere eller behandle andre smittegrupper i Bergen.

Elin Wathne forsikrer om at studenter ikke tar opp ressurser fra andre smittede i byen. Foto: Endre Hovland / Bergen kommune

– Vi åpner nå opp flere plasser i både tredje og femte etasje på hotellet. I tillegg gjør vi fortløpende vurderinger og er allerede i kontakt med andre hoteller og lokaler som kan bli aktuelle å benytte. Det tar litt tid å sikre at godt smittevern kan bli opprettholdt i lokalene, men vi bør ha klare nye plasser relativt raskt.

På spørsmål om hvordan kommunen vurderer smitteutviklingen i studentmiljøet, er Wathne opptatt av å være forberedt på en potensiell videre økning.

– Vi forbereder oss i tilfelle smitten øker i ukene som kommer, og ser derfor etter tilleggsalternativer til hotellet som i dag benyttes til isolasjon av smittede studenter.

Kommentarer

kommentarer