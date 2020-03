Saka blir oppdatert

På pressekonferansen torsdag føremiddag presenterte Stortinget sin finanskomité del to av tiltakspakka som har blitt oppretta grunna koronaviruset. No skal også studentane få sikra inntekt å leve av.

Tidlegare har det kome sterke reaksjonar frå fleire politikarar og studentleiarar på at studentar ikkje vart nemnt i den første delen av krisepakka.

– Studentar blir også ramma av krisa, då skulle det berre mangle at dei også får hjelp. Sjølv med jobb lever dei fleste studentar under fattigdomsgrensa. No som mange mister store delar av inntektene sine, kan det bli vanskeleg å få dekkja husleige, mat, medisiner og andre utgifter, sa Henrik Madsen, leiar i Rødt Studentlag i Bergen, til Studvest i går.

Studentar får hjelp

Studvest skreiv tidlegare i veka om fleire studentar som har blitt permittert frå jobbane sine. Fordi studentar ikkje blir rekna som reelle arbeidssøkjarar har dei ikkje rett på dagpengar frå Nav.

No har regjeringa blitt einige om ei ordning for studentane. Dei uttaler at det skal kome ei ordning for dei som har mista inntekt grunna koronaviruset, men at dette ikkje skal skje gjennom Nav.

– Vi er einige om at studentane som har inntektsbortfall må få hjelp. Det er veldig avgjerande for mange av dei som er i ein studiesituasjon, og har påtatt seg forpliktelsar, og har lagt opp til det å arbeide ved sida av studia er eit heilt sentralt element. Då må dei som per i dag ikkje er med på nokon av dei ordningane som gjeld, få ei ordning, seier Høgre sin parlamentariske nestleiar Svein Harberg.

Det skal bli laga ei midlertidig ordning gjennom Lånekassen, for å avbelaste Nav sitt system. Dette skal regjeringa kome tilbake til.

– Forventar å bli inkludert

– Vedtaket i Stortinget seier at Stortinget ber regjeringa om å kome tilbake med ei ordning gjennom Lånekassen. Vi er glad for at det ser ut til at det blir ei løysing for studentane, seier leiar i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien.

Ho fortel at NSO vil halde fram med å ha god dialog med regjeringa, og at dei forventar å verte inkludert i utarbeidinga av løysinga.

DIALOG. NSO kjem til å ha dialog med regjeringa, fortel leiar Marte Øien. ARKIVFOTO: Beate Felde

Benjamin Jakobsen, leiar i LO-studentane ved Universitetet i Bergen (UiB) seier at det viktigaste er at studentane blir ivaretatt og får betalt utgiftene sine.

– Eg vil seie at det er positivt at dei kjem med ein mellombels ordning, og at fleirtalet på Stortinget har ein krisepakke som òg inkluderer studentane, seier Jakobsen.

– På dette tidspunktet veit vi ikkje kva denne krisepakken vil innebere for studentar. Vi veit endå ikkje om den vil gjelde alle studentar, og kor mykje pengar det er snakk om. Vi er positive til at Stortinget har inkludert studentane i krisepakken, men er avventande i den forstand at vi ikkje veit konkret kva det vil innebere, seier Jakobsen.

