Journalist Magnus Laundal skrev tidligere denne uken i Studvest at studenter ikke bør syte på grunn av høye leveutgifter.

Det er vi uenige i.

I teksten skriver han at «det er dyrtid, og alt øker. Renta, strømprisene, drivstoffprisene. Det aller meste som kan bli dyrere er blitt nettopp det.»

Videre skriver Laundal at «det er også mange av oss som har det fint – derfor syns jeg vi syter». Det Laundal skriver her, er fortsettelsen av romantiseringen av å være fattig student.

Vi syter ikke – vi lever under fattigdomsgrensa.

EU-definisjonen av lavinntektsgrensa, som også brukes av SSB, sier at de som bor alene og har inntekt på under 237.600 kroner i året etter skatt, regnes som fattige i Norge.

Studenter får utbetalt 128.887 kroner i året, hvor 60 prosent er lån som vi må betale tilbake senere. Vi er ikke alene om å være fattige, men det blir feil å sette fattige grupper opp mot hverandre.

Det er riktig som Laundal skriver at ifølge SSB jobber 66 prosent av heltidsstudenter ved siden av studiene.

Er dette nødvendig?

Studenter skal i bunn og grunn være studenter, ikke arbeidstakere. Det er her vi mener systemet svikter.

Alle må tenke på prisene nå mer enn før. Dette er ikke nytt for studenter – vi hadde dårlig råd allerede før dyrtiden.

Til tross for at levekostnadene har økt, har studiestøtten blitt økt marginalt de siste tiårene. Det er bra at det ble vedtatt en økning under sist statsbudsjett, men den dekker ikke den reelle prisøkningen i samfunnet.

Vi er enige med Laundal i at det er kjipt at en øl koster opp mot 100 kroner, men det er ikke her roten til problemet ligger.

Vi har ikke råd til uforutsette utgifter.

De fleste av oss lever fra stipend til stipend uten å mulighet til å spare opp en bufferkonto. Det er ikke alle som kan ringe hjem og be om økonomisk støtte til dyre inngrep som å trekke en visdomstann eller sette en spiral.

Ifølge NRK velger 1 av 5 å ikke gå til tannlegen fordi de ikke har råd . Dette vil få store økonomiske og helsemessige konsekvenser i fremtiden. Når de faste utgiftene som husleie, strøm og mobilregning er betalt, er det minimalt med penger som står igjen på konto.

Det er her forskjellen på om du kommer fra en fattig eller rik familie kommer frem.

Til slutt, som kongen sa det: «Studenter er rike, fattige og midt i mellom.»

Studenter lever under fattigdomsgrensen.

Med andre ord: Studenter kan «syte». Vi kan «syte».

