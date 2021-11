Denne uken har Kasper og AJ inntatt studio for å dykke dypt i Studentbergens små og store begivenheter.

I denne ukens episode snakkes det om at norske studenter jobber mest ved siden av studiet i Skandinavia. Skal det være nødvendig å måtte jobbe for å få studenttilværelsen for å gå rundt? Og hvordan skal man balansere jobb, studie, frivillige verv og et sosialt liv?

Studvestjournalist Tina Totland Jenssen har skrevet en apropos om vi tåler en runde til med low-waist jeans. AJ og Kasper mimrer tilbake til 2000-tallets motetrender.

«Vi trenger tekno­lo­gisk valgfrihet» skriver Line Horgen Thorstad i en kronikk i Universitas. Kasper utfordrer AJ til å gå en uke uten mobil, men AJ er svært skeptisk.

I studio er Kasper Valestrand og AJ Bergesen. Produsent er Jakob Kirkholt.

