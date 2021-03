Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder for Studentparlamentet, mener å ansette studentmentorer vil være å direkte undergrave studentdemokratiet.

Torsdag 25. mars ble det klart at Margareth Hagen var valgt til ny rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Kort tid før valgresultatet ble klart, tok Studvest en siste prat med rektorkandidatene. En av uttalelsene til Hagen skapte reaksjon hos Studentparlamentet.

– Hagen ønsker å ansette studenter studenter som mentorer som kan gi råd til rektoratet. Beskrivelsen av stillingen er det mandatet til studentene i studentdemokratiet går ut på. Det vil være å direkte undergrave studentdemokratiet, sier Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder for Studentparlamentet.

– Undergraver studentdemokratiet

Krumsvik reagerer på at Hagen ønsker å bruke utvalgte studenter til å ta avgjørelser i ledelsen, uten å bruke studentdemokratiet.

– Det er vi som er valgt av studentene, og derfor vi som skal jobbe opp mot ledelsen, understreker hun.

Krumsvik legger vekt på at studentdemokratiet står klar til å gi veiledning til enhver tid, og at det derfor ikke skal være nødvendig å ansette egne studenter for dette.

Videre viser hun til en hendelse i 2020, da rektor for Universitetet i Agder (UiA), Sunniva Whittaker, valgte å ansette egne studentmentorer. Da gikk flere studentledere ut og kritiserte Whittaker for ansettelsene, og mente det var en undergravelse av demokratiet.

– Dersom Hagen ønsker å ansette egne studenter, håper jeg virkelig at dette er noe hun vil gjøre gjennom studentdemokratiet. Studentdemokratiet er bindeleddet mellom ledelsen og studentene, og en rektor er pliktig til å ta det i bruk, sier Krumsvik.

Misforståelse

– Jeg skjønner at de reagerer, sier Hagen.

Videre legger hun vekt på at det aldri var en del av planen å ikke inkludere studentdemokratiet i ansettelsesprosessen.

TETTERE PÅ. Rektor ved UiB, Margareth Hagen, forteller at hun ønsker å ansette studentmentorer for å være tettere på studentene. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– I plattformen vår står det et punkt om at vi ønsker å samarbeide med Studentparlamenet, forklarer Hagen.

Hun er kjent med hendelsen i Agder, og forklarer at hun ikke har noen intensjoner om å gjøre det samme.

I korte trekk går planen til Hagen ut på å ansette studenter i korte perioder som kan gi innspill på spesifikke prosesser.

– Det er ikke snakk om å ansette studenter som skal ha en stilling i fire år, understreker hun.

Tettere på

– Målet med ordningen er å få innspill direkte fra studentene i forskjellige prosjekter, forteller Hagen.

Hvordan ordningen vil bli, kan ikke Hagen svare på. For øyeblikket er planen om studentmentorer bare i stratfasen.

– Vi ønsker å finne en løsning i samarbeid med Studentparlamentet, og jeg gleder meg til å jobbe tett med studentene de neste fire årene, forteller Hagen.

Kommentarer

kommentarer