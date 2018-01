Universitetet i Oslo skal avslutte alle fossile investeringer innen 2021. Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, er skuffet over at UiB ikke går i samme retning.

Tidligere i dag kunne Studvest melde om at det UiB-tilknyttede Meltzerfondet har investeringer i flere selskaper med virksomhet innen olje og gass. Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, er lite fornøyd med at fondet kan knyttes til oljevirksomhet.

– Jeg er ikke informert om at ledelsen har gjort noe på dette punktet, til tross for innspill fra oss, sier parlamentslederen.

Han forteller at de selv har en klar politikk på området og mener at UiB-ledelsen og Meltzerfondet bør se til UiO, som i 2016 vedtok at de innen fem år skal være ut av alle investeringer i fossil energi.

– Vi har tatt det opp med universitetsledelsen og dere må gjerne spørre de hva de har gjort siden vi gjorde det. Har de tatt det videre, eller bare oversett det, spør Mikalsen.

Har ikke kontroll på enkeltinvesteringer

Universitetsdirektør og forretningsfører for Meltzerfondet, Kjell Bernstrøm, har en forklaring på hvorfor parlamentet ikke har hørt noe fra ledelsen.

– Avtalen med Storebrand ble inngått i 2012 og da sitter vi med de rammevilkårene som er i kontrakten. Første mulighet for til å endre disse er når anbudet i vår på nytt skal ut på markedet, sier Bernstrøm.

Han forteller at Meltzerfondet ikke har mulighet til å påvirke enkeltinvesteringene, fordi Storebrand styrer hvem som skal være med i listen over selskaper de investerer i.

Pengene til fondene knyttet til UiO styres av organisasjonen UNIFOR. Det er de som har laget planen som skal gjøre alle investeringer fossilfrie innen utgangen av 2021. Administrerende direktør i UNIFOR, Hans Jørgen Stang, mener universiteter har et spesielt ansvar for å gjøre etiske investeringer. Det gjelder ikke bare innen klima.

– For å sette det på spissen blir det et paradoks dersom for eksempel penger som kommer fra aktiviteter der menneskerettigheter ikke blir ivaretatt, skal gå til aktiviteter ment for å styrke menneskerettigheter, sier direktør Stang.

Grønnere vår?

Denne våren skal Meltzerfondet på nytt lyses ut for at ulike aktører på markedet kan konkurrere om å få ta over styringen av investeringene. Hvilke betingelser som da settes er ennå ikke avklart, men Mikalsen håper at styret vil lytte til studentene.

– Jeg regner med at ledelsen er interessert i å lytte til våre meninger om det. Det vi ser er at flere og flere aktører velger å gå ut av slike investeringer, og blant annet har det blitt anbefalt at oljefondet bør gå ut av fossil energi, sier parlamentslederen.

UNIFOR-direktøren ønsker ikke å blande seg i hva UiB-fondene skal ha penger i, men påpeker at også de har tatt store steg i grønn retning.

– Så lenge de har en gjennomtenkt og langsiktig strategi på dette må det være deres valg hva de investerer i, sier Stang.

Mikalsen påpeker viktigheten av at en viktig samfunnsaktør som UiB, som fondet er knyttet til, viser et eksempel både av praktiske og symbolske hensyn.

– Det er aller viktigst i et klimaperspektiv, men også er det i dag knyttet en økonomisk risiko å være inne i slikt. Om ikke annet vil de kanskje lytte til det økonomiske, sier Mikalsen.

Kommentarer

kommentarer