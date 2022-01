Komitémedlem Enea Skaug mener at setningen i verdidokumentet strider i mot skolens budskap om at den skal være for alle. NLA Høgskolen svarer at alle er velkomne på skolen.

– Da jeg først ble bevisst på setningen i verdidokumentet, ble jeg sjokkert. Jeg forsto ikke at det kunne være sant. Hvordan kan en utdanningsinstitusjon blande seg i samlivssituasjon, spør Enea Skaug.

Hun går andre året på bachelorprogrammet interkulturell forståelse på NLA Høgskolen i Sandviken, og sitter som medlem av NLA sitt studentparlament og i styret til Regnbueakademiet, Skeivt Kristent Nettverk (SKN) sitt lokallag.

Sammen med blant annet Eilif Hallingstad Finnseth, politisk nestleder ved Studentparlamentet ved NLA Høgskulen, sitter hun i en politisk komité som skal utarbeide en resolusjon om endring i verdidokumentet. Resolusjonene ble vedtatt av studentparlamentet den 8. januar 2022.

I tre måneder har de jobbet med punktene i resolusjonen. Komiteen har blant annet tatt kontaktet med tidligere ansatte for hjelp til å skrive resolusjonen, og gått gjennom kritikk skolen har fått de siste årene.

– Vi har i hovedsak valgt å gjøre det såpass grundig for at resolusjonen skal bli best mulig skrevet, sier Skaug.

SJOKKERT. Medlem av Studentparlamentet ved NLA Høgskolen forstår ikke hvordan skolen kan blande seg inn i en samlivssituasjon.

NLA omtaler seg selv som en, privat, offentlig kreditert høyskole med et kristent verdigrunnlag som tilbyr utdanning uansett livssyn. Høyskolen, som har studieplasser i Bergen, Kristiansand og Oslo, har et mye omtalt verdidokument som blant annet inneholder en paragraf som sier at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne. Dette mener Skaug har ført til diskriminering.

I dokumentet skal skolen formidle deres tolkninger av troen og hvilke kristne verdier som står viktigst for deres institusjon. Blant disse står det at «ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Vil fjerne setning

Lederen av Studentparlamentet ved NLA, Vår Eline Nilsen, forteller at litt over 70% av studentparlamentet stemte for å fjerne ekteskapssetningen i verdidokumentet.

– Studentparlamentet er verken for eller imot et verdigrunnlag, men den ene setningen i seg selv, sier Nilsen

Hun forteller at studentparlamentet i lang tid har tatt avstand fra setningen, og at de aktivt kommer til å arbeide for at setningen skal bli fjernet.

Likevel forteller lederen at de har et godt samarbeid med ledelsen.

Selv om skolen skal være for alle, uavhengig av bakgrunn, mener Skaug at setningen i verdidokumentet har påvirket studentenes holdninger.

VEDTATT. Flertallet av representantene i studentparlaentet ville fjerne ekteskapssetningen i skolens verdidokument

Skaug mener at denne setningen i verdidokumentet strider i mot skolens budskap om at den skal være for alle. Hun viser til at er få som er åpent skeive på skolen.

Finnseth mener at skolen vil bedre med en endring i verdidokumentet. Han forteller at verdidokumentet kan oppfattes diskriminerende mot skeive, og mot de som støtter likekjønnet ekteskap.

– Noen folk føler at blir fortalt at deres tro er feil, sier Finnseth.

Han frykter at både mulige elever og ansatte kvier seg til å søke NLA fordi skolen har et styre som diskriminerer mot skeive.

Skaug peker på saker hvor en søker på lærerstilling som har vært gift med en av samme kjønn, og en annen som har vært positiv til homofili, har blitt spurt om sivilstatus og personlig syn på homofili. Ingen av disse fikk jobbene.

– Det er mulig vi går glipp av flere godt kvalifiserte lærere på grunn av denne ene setningen, mener Finnseth.

Alle er velkomne

– Vi ser at Studentparlamentet har kommet med noen resolusjoner om NLAs verdidokument, men det er i utgangspunktet lite nytt ved dette som vi finner det naturlig å kommentere.

Det sier kommunikasjonsansvarlig ved NLA Høgskolen, Solfrid Øvrebø Ebbesen, til Studvest.

LEDELSE. NLA Høgskolen er klar over at Studentparlamentet ved NLA Høgskolen har publisert resolusjonene.

Hun forteller at skolen ønsker å fortsette det gode samarbeidet og dialogen de mener de har med studentdemokratiet.

– Alle er velkomne til å søke og studere på NLA, uavhengig livssyn og hvordan de velger å innrette sitt liv, understreker Ebbesen.

Utover dette ønsker ikke NLA Høgskolen å gi noen ytterligere kommentarer.

