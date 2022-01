– Vi håper at universitetene, høyskolene og fagskolene nå klarer å tilpasse seg de nye reglene slik at studenter kan få møte opp til mer fysisk undervisning, sier leder i Velferdstinget Vest (VT), Helena Haldorsen.

Haldorsen og nestleder i VT Vest, Ingrid Borvik, synes det er bra at studentene kan vende tilbake til fysisk undervisning igjen, og håper at lettelsene av tiltak vil føre til at studenter venter hjem til byen igjen.

Den totale sjenkestoppen og oppfordring om digital undervisning er blant noen av tiltakene som nå lettes på. Det opplyste regjeringen på sin pressekonferanse torsdag kveld.

– Hovedregelen skal være at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen.

Haldorsen og Borvik trekker frem gjeninnføring av skjenkingen frem til klokken 23 som positivt.

MER OPPMØTE. Haldorsen og Borvik håper at utdanningsinstitusjonene vil tilpasse seg reglene slik at studenter kan få møte opp til mer fysisk undervisning.

– Det er fint at skjenkestoppen er opphevet, og at for eksempel Kvarteret og studentbarer kan åpne igjen. Endelig kan man ta en pils og bruke byen, uttaler Haldorsen.

Borvik legger til at det er viktig at studentene kan møtes utenfor hjemmet og studiet.

– Nå er det også lettere for studentorganisasjoner å ha aktivitet, arrangere møter eller små konserter for å gjøre byen mer levende, legger hun til.

– Det er ikke strykkarakter eller toppkarakter fra oss, men mer en C, sier Haldorsen.

Savner tilpassing av antallsbegrensinger

Leder for Det akademiske kvarter, Sara Mørland, forteller at de er glade for at de får lov til å selge alkohol, men skulle helst sett at det ikke var noe begrensninger på skjenk.

– Samtidig er jeg fornøyd med at det fortsatt er noen andre smitteverntiltak. Vi er tross alt fortsatt i en pandemi, sier Mørland.

FORNØYD: Leder for Det akademiske kvarter, Sara Mørland, er glad for alkoholsalg og smittevernsregler, men ville helst sett normal sjenkebegrensning.

I lettelsene var også endringer på antallbegrensninger for arrangementer. De nye tiltakene innebærer at man kan være inntil 20 personer på innendørs arrangementer.

Mørland forteller at hun savner tilpassing av antallsbegrensinger til størrelsesforholdene i lokalet.

– Under noen tidligere perioder med smitteverntiltak har vi kunnet forholde oss til metersregelen. Da kunne vi ha opptil 75 personer i de største lokalene, forteller Mørland.

Kvarteret-lederen forteller at de ønsker å holde mest mulig åpent, men at det fortsatt vil, inntil videre, være noe redusert aktivitet i arrangementer på grunn av antallsbegrensingene.

MER NORMALT: Leder for studentbaren Kronbar, Henrik Haugen, håper de kan starte med mer normal drift snart. Foto: Kronbar / Kristine Kårtveit Solsvik

Lederen i Kronbar, Henrik Haugen, er glad for lettelsene.

– Dette gjør at vi kan drive mer normalt. Vi har hatt redusert antall gjester så langt, men nå håper vi at vi kan starte mer normal drift, sier han.

I likhet med Kvarteret-lederen skulle også Haugen sett mer åpning.

– Vi skulle gjerne sett at man ikke måtte sittet ved bordene sine gjennom hele kvelden, men at man kunne sosialisere noe i lokalet.

Åpner opp for innendørstrening

Leder av Norges Handelshøyskole Idrettsforening (NHHI), Kristoffer Jansen, mener det er positivt for studentene at det nå kan drives idrett innendørs.

De har kun avholdt utendørs trening siden nedstengningen 15. desember.

– Men det er jo klart at idrett som holdes innendørs, som håndball og innebandy, er vanskelig å drive fullt ut når det er krav om en meter avstand, legger han til.

NHHI venter imidlertid på beskjed fra Sammen før de vet om, og når, de får bruke idrettshallene igjen.

– Vi stiller oss positive til at det har åpnet opp mer, men støtter også Folkehelsedirektoratet (FHI) sin vurdering om at det bør åpne opp enda mer, uttaler Jansen.

