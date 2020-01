Information in English here

Studvest søker nye journalister til nyhets-, kultur-, engelsk- og fotoredaksjonen, samt kreative utviklere!

Som skrivende journalist må du ha god språkføring, og interesse for journalistikk og nyheter. Av en fotojournalist kreves det et godt blikk, og kjennskap til grunnleggende fototeknikk, også et pluss hvis du har erfaring med video. Erfaring er en fordel, men ingen forutsetning. Vi søker også illustratører med et kreativt blikk.

Vi har redaksjonsmøte hver onsdag, og som journalist vil det være forventet at du deltar på disse.

Som utvikler får du rom til å eksperimentere og lage interaktive nyhetssaker. Her kreves det at du har interesse for grafikk og er kjent med program som javaScript, CSS og HTML.

Vi søker også layoutmedarbeidere. Her er det en forutsetning at du behersker Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop. Som layoutmedarbeider blir du honorert på provisjon.

Flere journalister hos oss går videre til å jobbe i nasjonale aviser som NRK og VG, og en rekke lokalaviser som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no. Presisér hvilken stilling du søker på.

Infomøte 23. januar på Studvests kontorer i tredje etasje på Studentsenteret.

Søknadsfrist 26. januar.

Spørsmål kan rettes til:

Ansvarlig redaktør Ylva Schwenke, tlf: 974 38 879, ansvarligredaktor@studvest.no

Nyhetsredaktør Kristina Haugen Moe, tlf: 988 84 485, nyhetsredaktor@studvest.no

Kulturredaktør Håvard Finnseth, tlf: 954 99 569, kulturredaktor@studvest.no

Fotoredaktør Beate Felde, tlf: 414 24 494, fotoredaktor@studvest.no

Kommentarer

kommentarer