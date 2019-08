I løpet av mine fire studieår i Bergen har den største gleden for meg vært å engasjere seg i studentidretten. Det har vært som leder for Bergen Studentidrettslag (BSI) Herrefotball, og nå, kasserer for BSI. At vi studenter får bruke treningsområdene til Sammen for kun 1100 kroner per semester tror jeg de fleste er rimelig fornøyd med. Likevel er det med en bismak at jeg må skrive dette på vegne av de som ikke får brukt medlemskapet sitt: Jobber dere i Sammen med UiB og Studentidrettsrådet?

For problemet ligger i hva jeg må tippe er kommunikasjon mellom disse tre overnevnte institusjonene; særlig på Studentsenteret som er Mekka for oss som driver med idrett inne. Bare det siste året har de fleste undergrupper blitt rammet av kollisjoner mellom arrangementer og treningstider til undergrupper. Kunne det vært mulig å lage en digital kalender med alt av arrangementer som vil trumfe treningstider de forskjellige undergruppene er gitt? Det har vært flere tilfeller av at de ansatte i Sammen ikke vet hva som skjer på Studentsenter. Likeså som Studentidrettsrådet har glemt å sende ut mail til oss som trener i Idrettshallen, som ikke er Sammen sitt ansvar. Noe jeg forstår godt siden dere må fordele ansvar slik at dere ikke sitter med byrden om å dele ut halltider og diverse. Men det foregår en slags ansvarsforskyvning som jeg vil komme nærmere innpå.

Idrettshallen på Studentsenteret er egentlig den store snakkisen her. Hva i all verden skjer der? Jeg forstod det slik første gang jeg klaget over det livsfarlige glatte gulvet, at det ikke var Sammens ansvar at risikoen til medlemmene deres ble utsatt, men UiB som har ansvaret for gulvet. Den jobben ble sist gjort januar dette året, og burde gjøres minst en gang i året slik at alle lag slipper en vridning i kneet slik min tidligere lagkamerat opplevde på grunn av nettopp dette. En mail til rektor gjorde susen, men det skal vel ikke være vi som trener der som sørger for at det sikkerhetsmessig trygt å drive med idrett. Gudene vet når sist boning av gulv var før januar, og de samme gudene vet når neste boning blir. Men gulvet er en bagatell når man titter opp på taket som minner om en sil hvor hullene blir tettet en og en istedenfor at det blir tatt tak i alt som et.

Disse lekkasjene har forekommet siden jeg startet å studere i 2015, men forrige semester rant begeret over for meg og Idrettshallen. Var det et hull midt i taket ble dette fikset. Etter noen uker dukket en ny lekkasje opp og ble fikset. Jeg ser komedien i at noen tetter et hull i båten for så å se at et nytt hull spruter opp vann. Det regner såpass mye i Bergen at Studentsenteret kan trygt kalles en opp ned-båt. Derfor har jeg tenkt at det må være mye mer tidsbesparende å fikse hele taket enn å sette korker i hullene på båten. Jeg hadde skjønt det om vi var i Atacama-ørkenen, men vi er tross alt i en sprø opp ned-verden hvor vannet renner ned på oss konstant. 276 dager med regn i 2015 er ikke noe alle storbyer kan skryte av.

Jeg vet at mye av kritikken her går mot Sammen, og det er ikke riktig. Jeg er godt informert om at byråkratiet for bygget ikke er deres ansvarsområde alene. Likevel kan det ikke skyves kun over på UiB eller Studentidrettsrådet. På fotballaget har vi mange medlemmer som kun betaler 1100 kroner for å spille fotball innendørs i Idrettshallen samt en avgift på 250 kroner per semester. Og hvis vi regner på det er det cirka 70 studentmedlemmer hvert semester som betaler alene til dere 84 700 kroner. Jeg skal ikke snakke for de andre undergruppene, men fotballaget er et av cirka 15 lag som trener inne i Idrettshallen. Dere har dog muligheten til å pushe UiB siden dere ser denne silen av et tak hver dag og kan gå på det såpeglatte gulvet. Derfor ber jeg vær så snill om at dere kan gjøre dette for oss studenter. Jeg ser at det gjøres ting med taket i det jeg skriver, men ikke la det være en ny midlertidig «lapping», eller hva enn den som har ansvaret driver med. Ta dere Sammen!

PS. Gulvet blir ikke mindre såpeglatt av regn.

