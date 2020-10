Han spiller i en duo kalt «Billa & The Kid», elsker å se Sogndal spille fotball og er klar til å jobbe videre for at HVL en dag skal kunne kalle seg et universitet.

Torsdag 24. september ble Gunnar Yttri tilsatt som ny rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han vil overta etter Berit Rokne og tiltrer i stillingen 1. januar neste år. Men hvem er egentlig Gunnar Yttri og hvilke ambisjoner har han for HVL?

Yttri (54) kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Sogndal. Han ser frem til å påta seg ansvaret det å være rektor innebærer.

– Jeg gleder meg til alt sammen! Jeg kjenner allerede godt til høyskolen og er klar for å bli enda bedre kjent med den, både de sterke og svake sidene.

Yttri forteller at det å søke på stillingen som rektor ved HVL er noe han har tenkt på en god stund.

– Det å være rektor er et stort ansvar, så dette er naturligvis noe jeg har tenkt på over tid. De siste årene har jeg sittet i styret ved HVL og gjennom dette fått mye informasjon om høyskolen, noe som har bidratt til å gi meg et sterkt engasjement for at den skal lykkes. Da stillingen som rektor ble utlyst bestemte jeg meg for å satse, og for å gjøre mitt beste for å hjelpe HVL videre.

– Viktigst å kunne drive med musikk

Men ved siden av pliktene som fører med den nye jobben, hva driver Gunnar Yttri med på fritiden? Den «rolige og avbalanserte» mannen fra saftbygda har særlig én favorittaktivitet som han bedriver på si.

MUSIKALSK. Gunnar Yttri holder fram sin favorittgitar, en Gibson SJ/200. FOTO: Eilert Fredlund Bjander

­– Jeg spiller og skriver sanger. Jeg har drevet med musikk ved siden av studier og arbeid hele livet. Det er en kjær hobby for meg. Noen har hytte, noen har båt, noen går til fjells og noen går langrenn, men for meg er det viktigste å kunne drive med musikk.

– Hvilket instrument spiller du?

– Jeg spiller gitar, og da først og fremst akustisk gitar, selv om jeg har andre typer gitarer. Det er på akustisk gitar jeg lager sanger, og når jeg har konserter er det akustisk jeg spiller på, forteller Yttri.

Billa & The Kid

Han og en kamerat har sammen dannet duoen Billa & The Kid, som kan finnes både på Spotify og iTunes. Yttri forteller at «Billa» er kameraten som leser dikt, mens «The Kid» er ham selv, som spiller gitar og munnspill, samt står for skriving av tekst og musikk.

– Når det gjelder musikksjanger spiller vi nok en slags melodiøs pop-rock-blues, med et hint av country. Jeg er veldig opptatt av både gode tekster og gode melodier, utdyper Yttri.

Sogndal eller ingenting

– Ved siden av musikken, har du andre hobbyer? Er du for eksempel interessert i fotball?

– Ja, jeg trener og holder meg i form! Jeg er interessert i fotball, men synes nok det er gøyere å spille fotball enn å se på. For eksempel synes jeg ikke norsk eliteserie er interessant med mindre Sogndal spiller. Og dette kan du sitere meg på: Norsk eliteserie er først interessant fra det øyeblikket Sogndal har avspark, sier han med et glimt i øyet.

HJEMMEKJÆR. Fotball er bra, men Sogndal er bedre! FOTO: Eilert Fredlund Bjander

Lederen Yttri

På spørsmål om hvem Gunnar Yttri er som leder, svarer han at han kommer til å være synlig og tilgjengelig for alle.

– Jeg ønsker å være en leder som ansatte og studenter har tillit til, for jeg har tillit til dem. Jeg håper å være en rektor som oppleves samlende for alle som jobber ved HVL. Vi har campus i Bergen, Førde, Haugesund, Stord og Sogndal som alle skal utvikles. Samtidig ønsker jeg å markere høyskolen positivt for omverdenen.

Universitetet på Vestlandet?

En av sakene som har vært mye diskutert både i medier og på HVL er ambisjonene høyskolen har for å bli universitet. Som den nye rektoren ved høyskolen kommer Yttri til å være en viktig bidragsyter i å få i land universitetstittelen til HVL.

– Det er viktig å holde fast ved og styrke universitetsambisjonen fordi det handler om å få økt faglig selvstendighet og økt faglig slagkraft. Jeg er motivert til å jobbe mot dette målet, og jeg ser hvordan vår høyskole kan bli et universitet, og bli det med stil, avslutter Yttri.

