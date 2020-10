Siden de publiserte første episode i september 2018 har gjengen bak Potter-generasjonen analysert hele Harry Potter-serien med voksne briller på, kapittel for kapittel. Snart er de klare for aller siste episode.

– Det er definitivt lytternes fortjeneste at vi har fullført prosjektet og blitt så store som vi ble, forteller programleder, Guro Wågan (29).

Sammen med Kristian Ophaug Dahl (27) og Maria Gunnarsdotter Svedal (26) sitter hun i et studio på Studentradioen i Bergen. De spiller inn det som skal bli nest siste ordinære episode av podcastsuksessen Potter-generasjonen.

FORMET. Mange av Guro Wågans verdier gjenspeiles gjennom Harry Potter-serien.

Gjennom 70 ordinære episoder, i tillegg til en hel del bonusmateriale, har de tatt for seg, reflektert og analysert Harry Potter-serien gjennom ukentlige podepisoder. De har alle Harry Potter som et nært minne fra oppveksten, men gjennom podcastsuksessen har de sett på serien med voksne øyne.

– Jeg føler at mye av verdiene jeg har i dag gjenspeiles gjennom Harry Potter-serien, forteller Wågan.

Ville ikke være tause

Da trioen kom tilbake til studio etter en lang sommerferie var det ikke lenger den samme entusiasmen rundt forfatter av bokserien. J. K. Rowling hadde nemlig publisert både tweets og et lengre essay som av mange blir oppfattet som transfobiske i løpet av sommeren.

Gjengen var fast bestemt på å lage en bonusepisode hvor de tok avstand fra forfatterens transfobiske uttalelser.

KRÆSJ. J. K. Rowlings transfobiske uttalelser i sommer kræsjer med budskapet i Harry Potter-serien, mener Maria Svedal.

– Det kræsjer med det budskapet vi alltid har lest om i serien. Der er det tydelig at man skal kjempe for de som står utenfor, forteller Dahl.

– Det er fortsatt lov å være glad i serien uten at man er fan av forfatteren. Man kan skille kunstneren og verket, legger Svedal til.

For de tre Harry Potter-tilhengerne var det ingen spørsmål om å tie rundt temaet. De ønsket likevel å fullføre prosjektet om å gå gjennom hver bok, kapittel for kapittel.

Høye krav til å bli med

I studio varierer stemningen mellom latter og spøk til mer opphissede diskusjoner rundt ulike perspektiver. Trioen er likevel gode venner og har vært en del av studentradioen i Bergen over en lenger periode.

For Dahl var det ikke en selvfølge å få bli med på prosjektet. Han hadde fått som svar at han ikke kunne nok om Harry Potter.

– Det endte med at jeg testet Kristian gjennom en Harry Potter-quiz uten at han egentlig visste om det, forteller programleder Wågan lattermildt.

KARRET SEG MED. Kristian Ophaug Dahl måtte bestå en strategisk quiz for å komme med i programmet.

Han bestod testen og fikk æren av å bli med i det som skulle bli studentradioens mest lyttede. Det er jentene glade for i ettertid.

– Vi utfyller hverandre. Kristian har en humorbit som vi to andre ikke har. Det gjør mye for stemningen i rommet, forteller Sogndalsjenta Svedal, mens Wågan nikker seg enig.

Ble en storsuksess

Konseptet ble fort en suksess, og Potter-generasjonen har lenge tronet øverst på lista over studentradioens mest populære programmer.

For Harry Potter-fans var det få podcaster om serien på norsk, som gjorde at det var et hull i markedet. Det ville nordiskstudentene gjøre noe med.

– På norsk er vi det eneste alternativet. Det er noe med å få det norske perspektivet på noe, forteller Wågan.

– Hvorfor tror dere at dere ble så store?

– Vi går jo veldig dypt inn i noe, men vi går dypt inn i noe som veldig mange er glade i, svarer Dahl.

– Harry Potter-fans er ofte rause og engasjerte, i alle fall etter vår erfaring, legger Svedal til.

Opptrer på Kvarteret

24.oktober arrangerer Wågen, Dahl og Svedal en live podcast hvor lyttere både kan møte opp, men også streame via internett. Trioen er klare for lytterspørsmål, innvendinger og ulike meninger om Harry Potter-serien.

– Vi gleder oss utrolig mye til å ha livepod, men det er blandede følelser om at denne ferden er over, sier programlederen som ikke lenger vet hva hun skal bruke søndagene på.

