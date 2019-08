Har du lagt merke til de 40 kronene som kan legges til eller trekkes fra når du betaler semesteravgift? I nesten 60 år har norske studenter støttet unges kamp for høyere utdanning og akademisk frihet gjennom de såkalte «SAIH-tierne».

Siden 1961 har studenter ved norske utdanningsinstitusjoner kunnet velge å støtte Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) med et lite tillegg på semesteravgiften sin. Det som startet som «SAIH-tieren» har i dag blitt til flere tiere, og leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, forteller at på landsbasis bidrar hele 200 000 studenter med et beløp på mellom ti og 40 kroner hvert semester. I fjor fikk SAIH inn omtrent 12 millioner fra norske studenter.

Samarbeid med studentorganene

SAIH har inngått samarbeid med de demokratisk valgte studentorganene på en rekke norske utdanningsinstitusjoner, og det er representanter blant disse studentene som avgjør summen hvert år. I Bergen har Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), Studenttinget på Vestlandet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Studentparlamentet ved NLA Høgskolen og Norges Handelshøyskole Studentforening (NHHS) valgt å inngå samarbeidet med SAIH.

Årlig har representanter fra de ulike studentorganene et møte med SAIH hvor de får rapporter på prosjektene studentene har vært med å støtte gjennom SAIH-tierne. Her diskuterer de også sum og eventuelt videre samarbeid.

Det er imidlertid vanskelig å vite akkurat hvor studentenes penger ender opp. De går inn på et stort budsjett som er felles for alle private bidrag, forteller Høiskar.

VIKTIG STØTTE. Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, sier at studentenes kroner kommer godt med i deres arbeid. PRESSEFOTO: SAIH

For hver studentkrone i budsjettet, er det nesten tre kroner fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD). Ifølge Høiskar fikk de i fjor omtrent 33 millioner kroner fra NORAD, og hadde altså et samlet budsjett over 50 millioner kroner.

– Støtten fra studentene er veldig viktig for oss, og bidrar til mye godt arbeid, sier hun.

Mål både innen- og utenlands

Blant annet forteller Høiskar at SAIH støtter utdanningskoalisjonen ECOZIs kamp for å inn LBHT-rettigheter på pensum på skoler i Zimbabwe, og for å få kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter inn på lærerskolen, hvilket på sikt forhåpentligvis vil minske diskriminering i klasserommet.

SAIHs mål er todelt: i tillegg til støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i utlandet, fokuserer organisasjonen på norsk utviklingsbistand og utenrikspolitikk.

– «Students at risk»-programmet er et godt eksempel på hvordan studentenes støtte har muliggjort bistandpolitisk påvirkning, forteller SAIH-lederen.

Les også: Slik unngår Thomas og August kø på treningssenteret

Programmet ble initiert av SAIH og Norsk studentorganisasjon (NSO) i 2012. Studenter som blir tvunget til å velge mellom aktivisme og utdanning i hjemlandet sitt får sjansen til å fullføre utdanningen sin i et annet land.

I tillegg går omtrent 9,2 prosent av SAIH-tierne til administrasjon og intern drift av SAIH.

– Ideelt arbeid er ikke gratis. Gjennom forholdsvis lave driftskostnader kan vi sørge for kompetanse i bistandsarbeidet vårt og større påvirkning både innen- og utenlands, sier Høiskar.

1,66 millioner fra studenter tilknyttet Sammen

I Bergen velger mange av studentene ved NHH, UiB og HVL å betale SAIH-avgiften hvert semester. Fra bergensstudenter tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), det vil si studenter ved HVL og UiB, kom det inn omtrent 1,66 millioner kroner i fjor, forteller Høiskar.

VELVILLIG. Leder av SP-UiB, Andreas Trohjell, stiller seg bak tierordningen med SAIH.

Leder av Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore, understreker viktigheten av studentsolidaritet, og synes det er fint at studenter ved HVL får muligheten til å støtte SAIH sitt arbeid.

Dette er også leder av SP-UiB, Andreas Trohjell, enig i.

– Utdanning det viktigste vi har, og støtte til utdanning for andre er en fin del av UiB-studenters dannelse, synes han.

Langsiktig påvirkning

Ved innbetaling av semesteravgift for vårsemesteret 2019 valgte 70-75% av alle UiB-studenter å betale de 40 kronene til SAIH, ifølge Lena Kleveland, kommunikasjonsrådgiver ved UiB.

At SP-UiB ikke har mulighet til å spore de eksakte kronene som kommer fra UiB-studentene, synes ikke Trohjell er problematisk.

– Vi velger å samarbeide med akkurat SAIH fordi de satser på langsiktige prosjekter, noe som gir sikkerhet og trygghet for oss som samarbeidspartnere. At SAIH jobber med prosjekter over flere år, gjør at pengene våre kan gå til en bærekraftig påvirkning.

Akademika-saken: Sa at fadderne ikke fikk tipse nye studenter om andre bokhandler

Kommentarer

kommentarer