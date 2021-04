Elitelaget til BTSI Cheerleading, Phoenix, konkurrerer på det høyeste nivået innen «Coed cheerleading» i Norge. Innad i denne kategorien er det seks lag, men kun to av dem får trene som normalt.

Har ikke sett laget sitt siden november

Phoenix og tre andre lag får ikke lov til å arrangere treninger som normalt, dette i tråd med nasjonale koronarestriksjoner.

Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) har derimot gjort et unntak for de resterende to lagene som tilhører Viqueens og NRC Tigers.

Lagleder for Phoenix, Tonje Wallem Sivertsen, har ikke sett utøverne sine siden november. Mens laget hennes satt hjemme, kunne de i januar se på sosiale medier Viqueens Force og NRC Tigers Senior Coed Elite trente som vanlig.

FORTSATT INTERESSE. Til tross for at de ikke kunne arrangere treninger som normalt i høst hadde de mange nye utøvere som ønsket å være med på laget. FOTO: Amund Johannessen

– Det er frustrerende å se på Instagram og Facebook at lag man skal konkurrere mot senere trener som normalt. Mange synes allerede det er utrolig kjipt å konkurrere mot disse lagene. Utøverne mine har ikke lenger lyst, sier hun.

Søkte om unntak for to klubber i Oslo og Viken

Thomas Kejser-Lervik er sportsdirektør i NAIF. Han bekrefter at to lag fra hver av klubbene har fått fritak fra koronarestriksjonene av NIF og helsemyndighetene.

– Avgjørelsen er basert på kriterier som har vært sendt ut av kulturdepartementet. Da var det kun de fire lagene som falt under disse kriteriene, forteller Kejser-Lervik.

SAVNER EN FORKLARING. Sivertsen sliter med å forstå avgjørelsen til NAIF og ønsker mer informasjon rundt prioriteringen som er gjort.

I forbindelse med gjenåpningen av voksenidretten kunne ikke de to beste klubbene, Viqueens og NRC Tigers, gjennomføre treninger fordi de tilhører regionen Oslo og Viken. Dette kunne derimot klubbene i resten av landet.

– NAIF-styret valgte derfor å søke om unntak for de to klubbene, slik at de kunne trene til tross for kommunale restriksjoner. På grunn av nye begrensninger får ikke laget i Viken trene, men kun laget i Oslo, opplyser Kejser-Lervik.

Det gjorde at fire lag fra Viqueens og NRC Tigers, hvorav to konkurrerer mot BTSI Cheerleading, kunne trene 100 prosent som normalt. Ifølge Kejser-Lervik har klubbene arrangeret treninger av og på siden januar.

Uenig i beslutningen til NAIF

Sivertsen uttrykker stor frustrasjon rundt avgjørelsen.

– Jeg er ikke enig i beslutningen til NAIF og synes det er veldig korttenkt. Vi føler oss verken gode nok til å bli prioritert, sett eller hørt, sier hun.

MISTET MOTIVASJONEN. Som hovedtrener forteller Sivertsen at det er vanskelig å holde på motivasjonen når man ikke får trent eller sett utøverne sine.

Kejser-Lervik har forståelse for at avgjørelsen kan oppfattes som urettferdig.

– Men sånn er korona! Vi som forbund har prøvd å gjøre vårt beste for å holde flest mulig i aktivitet. Alternativet var at ingen fikk trene, forteller Kejser-Lervik.

Tigers og Viqueens: – En grei avgjørelse

Styreleder i Viqeens, Lars Hognerud, forteller at de har lenge kjempet for sikre toppidretten innenfor cheerleading i Norge.

Lars Hognerud, styreleder i Viqueens. FOTO: Privat

– Jeg synes det er rettferdig fordi det handler om at vi er avhengig av å satse på toppidretten i vår idrett. Det er viktig hvis Norge skal kunne konkurrere internasjonal. Denne gangen var det våre og NRC Tigers sine to beste lag som falt innenfor denne kategorien, opplyser Hognerud.

– På bakgrunn av at Viqueens og NRC Tigers har fire av Europas beste lag så synes jeg det er en grei avgjørelse. De kommer godt innenfor det NIF har definert som toppidrett, forteller styreleder i NRC Tigers, Morten Høgberg.

Bekymring rundt ulik innflytelse

Sivertsen mistenker at det er press fra Viqueens og NRC Tigers som gjør at NAIF har valgt å søke dispensasjon til akkurat disse to klubbene.

– Det har vært mye press fra disse to klubbene, og når man kommer fra en stor klubb er det lettere å presse på sammenlignet med ett studentlag, forteller hun.

Morten Høgberg, styreleder i NRC Tigers. FOTO: Lima Foto

Kejser-Lervik i NAIF ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt klubbene har hatt innflytelse på forbundet og avgjørelsen. Han legger til at på generell basis så har alle klubber lik mulighet til å påvirke.

– Jeg har en åpen og god dialog med begge klubbene selv om vi ikke alltid er enige, legger han til.

Hognerud fra Viqueens forteller at de har et godt samarbeid med NAIF som de er avhengig av.

– Den innflytelsen vi har hatt er at vi gitt våre synspunkter på hva vi mener rundt viktigheten av satsing på toppidretten. Vi har hatt et ønske om at NAIF skal henvende seg til NIF for å promotere en definisjon av toppidretten innenfor cheerleading.

Han understreker at ønsket aldri var at de to klubbene alene skulle få trene, men en sterkere elitesatsing i Norge.

Ønsker debatt

Sivertsen har etterhvert valgt å ta kontakt med NAIF og regjeringen.

– Dette er fordi jeg ønsker en begrunnelse og en debatt om hvorvidt det er greit å prioritere noen lag fremfor andre. Det sender feil signaler ut til resten av utøverne, forklarer Sivertsen.

Etter åtte uker har Sivertsen enda ikke fått noe svar.

