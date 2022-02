Torsdag 24. februar våknet verden til dystre nyheter om russiske styrkers angrep på Ukraina.

For de norske studentene Mark Olav, Tiril og Konstantin oppleves konflikten og følelsene på nært hold. De studerer alle ved Universitet i Bergen (UiB) og bor og oppholder seg i St. Petersburg, Russlands nest største by.

Så demonstrasjonene på nært hold

– Jeg våknet til nyhetene om at det hadde tatt av i Ukraina. Da gikk jeg rundt i en sjokktilstand.

Det sier Mark Olav (22). Han går det siste året på en bachelorgrad i historie på Universitet i Bergen (UiB), og har vært på utveksling i St. Petersburg siden midten av desember. Mark Olav er halvt russisk, snakker språket flytende og har vært mye på besøk i landet i oppveksten.

Foto: Privat

Han er rystet over gårsdagens krigshandlinger i Ukraina.

– Etter jeg hadde stått opp dro jeg på forelesning. Der merket jeg ikke mye til det, men idet foreleseren skulle ta opp en video på storskjermen, viste skjermen en liten stund et dokument hvor det sto «Nei til krig».

Mark Olav forteller også om en rekke plakater på campus som fordømmer invasjonen, blant annet med teksten «Vi bekjempet ikke nazismen for 80 år siden for å invadere nabolandet Ukraina».

Etter forelesning kom han hjem og begynte å oppdatere seg på nyhetene.

– Da tenkte jeg «åh fuck». Jeg så også mange folk fra Russland som publiserte poster mot krig og mot Putin, sier Mark Olav.

Ved å se på sosiale medier fikk han også med seg at det skulle være en demonstrasjon i hovedgata i St. Petersburg. Sammen med ei venninne dro han ned til sentrum.

– Der var flere tusen folk samlet, i tillegg til at det var mye politi og vakter på den andre sida av gata. Det kom sporadiske tilrop med «Nei til krig». Folk løp vekk fra politiet som ropte beskjeder i en megafon.

Studenten forteller at det gjorde inntrykk å se folk rett foran ham bli arrestert og tatt med til én av de mange politibussene som sto parkert langs gata. Han sier at det hele opplevdes veldig surrealistisk, men sier at han ikke kjenner seg utrygg på noen måte.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, og jeg hadde heller ikke forventet dette. Jeg var overrasket over å se så store demonstrasjoner, og trodde helt ærlig at staten hadde tatt sine forholdsregler for å prøve å undertrykke slike protester, sier han og legger til:

– Jeg er også veldig stolt av at folk stilte opp, turte å lage lyd og stå imot.

Frykter fryst banksystem

Tiril (21) studerer russisk ved UiB og har vært på utveksling i St. Petersburg de siste to ukene.

Foto: Privat

Hun forteller at stemningen i byen er preget av sorg og usikkerhet knyttet invasjonen av Ukraina.

– Jeg har flere venner som kjenner folk i de utsatte områdene. En av dem fortalte meg at en av vennene hadde våknet opp til bomber, sier hun.

Tiril forteller at studiehverdagen er endret.

– Her på campus er mange av velkomstaktivitetene for oss studenter satt på vent, fordi det ikke føles riktig å feste nå, sier hun.

Hun og og andre utvekslingsstudenter diskuterer om utviklingen er noe de bør være bekymret for. Av venner rådes hun å holde seg unna sentrum av byen.

– Det er en del demonstrasjoner mot invaderingen, og vennene mine sier det er best å unngå sentrum for å unngå å bli arrestert, sier Tiril.

Tiril har ingen foreløpige planer om å dra hjem til Bergen, men forteller at det er avhengig av hvilke sanksjoner Russland får.

ARRAMGEMENTER. Velkomstaktivitetene på studiestedet til Tiril i St. Petersburg er utsatt inntil videre. Illustrasjonsbilde: Wikimedia Commons

– En av sanksjonene som er diskutert, er å fryse banksystemet, SWIFT, for rask overføring av penger mellom ulike land. Dersom det skjer betyr det at jeg og andre internasjonale studenter ikke kan bruke kortene våre. En del av oss har tatt ut penger, og i verste fall må vi dra hjem, sier hun.

Splitter familien

– Blant de fleste jeg er i kontakt med er det veldig dyster stemning, forteller Konstantin (22).

Han studerer sosiologi på tredje året ved UiB, men befinner seg nå i St. Petersburg hvor han følger undervisningen digitalt.

Studenten er tydelig preget av den nåværende situasjonen mellom Russland og Ukraina. Han er russisk statsborger, men har bodd i Norge siden han var ti år gammel.

Konstantin forteller at han ble frastjålet passet sitt på utveksling i Frankrike i høst, og måtte dermed dra til Russland for å ordne dokumenter før han fikk dra tilbake til Bergen. Der har han vært de siste fire månedene.

– Jeg er litt stuck her, sier han.

Sosiologistudenten opplever at det er stor splittelse i befolkningen, også i hans egen familie.

– Vi krangler veldig mye om det, sier han og forteller at han synes det er utfordrende at enkelte familiemedlemmer støtter invasjonen.

Foto: Privat

– Venner jeg har i Norge virker å være litt bekymret for meg, men jeg ser ikke for meg at jeg står i noen fare her, sier han.

Han forteller at han ikevel vil tilbake til Norge så fort som mulig, i tilfelle situasjonen eskalerer. Konstantin er også redd for at det kan bli vanskeligere å besøke familien i Russland senere.

Han frykter også at konflikten kan føre til at folk blir mer fiendtlige mot russere. Han viser til at Vesterland Feriepark i Sogn sier nei til russiske gjester for å signalisere at de ikke støtter invasjonen, som har blitt skrevet om av NRK.

– Det synes jeg er utrolig trist. Vennene mine er jo glade i meg, og tenker at jeg er norsk, så for meg går det jo fint uansett. Men generelt tror jeg det kommer til å bli mer skepsis mot russere, sier han.

Om dagene fremover sier han at han skal prøve å leve normalt.

– Jeg skal prøve å være mer med venner og ha mer kontakt med familien.

Studvest har vært i kontakt med Universitet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH). De bekrefter at de ikke har noen norske utvekslingsstudenter i Ukraina.

Studvest kjenner kildenes identitet, men har grunnet den uoversiktige situasjonen valgt kun å bruke fornavn.

