Ved å studere en hel grad i utlandet får man mulighet til å lære landet å kjenne, mer enn hva man gjør ved et semester på utveksling.

Jeg tar nå mastergrad i Aalborg i Danmark. Det er en by som har et pulserende liv blant sine mange kafeer og utesteder. Aalborg har også en av Skandinavias lengste bargater, hvor det er et pulserende liv i helgene! Ølen er mye, mye billigere enn i Norge og byen bærer sterkt preg av en ung befolkning og høy grad av studenter. Det er også mange norske studenter både her og ellers i Danmark. De norske studentene samles regelmessig gjennom organisasjonen ANSA.

Jeg valgte å dra på utveksling det siste året på min bachelorgrad. Det ga virkelig mersmak å studere i utlandet og oppleve nye steder og kulturer. Det førte til undersøkelser og søknader til utenlandske masterstudier, og jeg endte opp med studieplass på Aalborg Universitet. Denne prosessen vil jeg anbefale andre å starte med så tidlig som mulig, særlig for å kartlegge hvilke dokumentasjon og prosess man må følge i opptaksprosessen.

Jeg kom inn på Aalborg Universitet allerede før min bachelorgrad var fullført. Jeg fikk et såkalt betinget opptak, som ble endelig bekreftet når jeg kunne vise til at bachelorgraden var fullført. Opptaksprosessen til danske universiteter er blant de enkleste i Europa, fordi alt skjer digitalt og det kommer klart frem hvilke dokumenter som skal legges ved søknadene.

Aalborg Universitet er et veldig behagelig sted å studere. Jeg studerer «Development and International Relations» eller Utviklingsstudier. Denne graden er engelskspråklig og litt over halvparten av studentene er utenlandske. Jeg er eneste nordmann på studiet. De øvrige utenlandske studentene er fra stort sett hele verden.

I tillegg til at universitetet og byen er et trygt og sikkert sted å være, er studiemiljøet svært spennende. Tilsvarende til Norge, finnes det flust av organisasjoner for alle typer aktiviteter og foreninger, knyttet til universitetet. De har også sin egen variant av fadderuken på starten av hvert studieår. Fordelen ved å gå på en internasjonal studieretning, er at det er veldig lett å få nye venner på starten av studiet. De fleste av de internasjonale studentene er nye i byen og har dermed samme utgangspunkt for å bli kjent med nye mennesker.

En ekstra spennende dimensjon ved Aalborg universitet, er at de har en annerledes modell for læring og vurdering enn hva vi er vant med fra Norge og Danmark forøvrig. Aalborg Universitets modell er tett lagt opp til prosjektbasert læring (PBL). Dette vil si at store deler av studiepoengene hvert semester går til lengre perioder med prosjektskriving i grupper, i stedet for kun å ha individuelle eksamener. Dermed blir det mindre stress knyttet til eksamen.

På PBL har vi også muntlig eksamen en stund etter den skriftlige avleveringen. Dette er et muntlig forsvar av det skriftlige arbeidet, som betyr at man kan rette opp i feil i det skriftlige arbeidet, og dermed få en bedre karakter.

Norske myndigheter ønsker at flere norske personer velger å studerer i utlandet. Når man studerer ved Aalborg universitet er søknadsprosessen til lånekassen enkel og problemfri. Man får utbetalt stipend hvert semester i tillegg til juni, i stedet for månedsvis slik som når man studerer i Norge.

