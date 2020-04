Studentparlamentslederen fra Bergen trakk det lengste strået i kampvoteringen, og går seirende ut som den neste lederen for Norsk Studentorganisasjon (NSO).

– Jeg er veldig glad akkurat nå, det var deilig å få sitt navn lest opp. Akkurat nå må jeg takke alle som har stemt, og alle som har stilt. Takk for tilliten! forteller Andreas Trohjell til Studvest rett etter kunngjøringen.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholdt i dag ekstraordinært landsmøte, der valg av sentrale plasser i organisasjonen sto på dagsordenen. Møtet ble avholdt over nett, og første sak på sakslisten var valg av leder for organisasjonen.

I ledervalget sto det mellom Andreas Trohjell fra Universitetet i Bergen, og Lisa Marie Mandfloen fra Høgskolen i Innlandet. Kandidatene har før landsmøtet møttes til flere debatter over nett, og da de barket sammen i kampvoteringen, sto Trohjell seirende igjen som vinneren.

Trohjell, som den siste perioden har ledet Studentparlamentetet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), var på forhånd enstemmig innstilt som leder av NSOs valgkomité. Mandfloen offentliggjorde sitt kandidatur for sent til at hun kunne vurderes av valgkomiteen.

Maraton, ikke sprint

Sittende leder for Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien, brukte åpningstalen sin til å berømme Henrik Asheim for arbeidet han har gjort for studenter som er i en økonomisk krisesituasjon på grunn av koronautbruddet.

Øien anerkjente at regjeringens krisepakke for studenter ikke var optimal, men brukte åpningstalen til å understreke at studentbevegelsens kamper kjempes på langsikt:

– Politikk er en maraton, ikke en sprint. Selv om vi ikke er i mål med studentenes krisepakke, må vi huske at pakkens samlede verdi er på én milliard kroner, sa Øien.

Andreas Trohjell, som er nyslått leder for studentbevegelsen, kommer kanskje ikke til å være like positiv til regjeringens krisepakker. Da Studvest intervjuet Trohjell etter at valgkomiteen innstilte på ham som leder, sa Trohjell at han «kanskje ikke var så diplomatisk som NSO har vært i det siste».

Kommentarer

kommentarer